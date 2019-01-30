HABER

Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu üyeleri TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 16:39 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Dzhema Grozdanova başkanlığındaki heyetle bir araya geldi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Dzhema Grozdanova başkanlığındaki heyetle görüştü.

TBMM Tören Salonu'ndaki görüşmede konuşan Bozkır, Bulgaristan'ın, Türkiye'nin dostu ve müttefiki olduğunu belirtti.

İki ülke arasında ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda iş birliğine yönelik büyük potansiyel bulunduğunu dile getiren Bozkır, "Ülkelerimiz arasında ortaklık ilişkimizi ve iş birliğimizi, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem veriyoruz." diye konuştu.

İki ülke parlamentoları arasındaki yapıcı ve karşılıklı diyaloğun, parlamenter diplomasi yoluyla ikili ilişkileri tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyleyen Bozkır, "Parlamenterler arasında doğrudan iletişime her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunmaktadır. Aramızdaki daha iyi karşılıklı anlayış ve güçlendirilmiş ilişkilerden
halklarımız faydalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Grozdanova da Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinden dışlanması ve izolasyonunun, taraflardan hiçbirinin menfaatine uygun düşmediğini belirtti.

AB'nin aynen Bulgaristan konusunda olduğu gibi Türkiye'nin üyelik sürecine açık olması gerektiğine işaret eden Grozdanova, "Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin geleceği hem Türkiye'ye hem de AB'ye bağlı. Bu konuda arzu ve siyasi irade önemli." dedi.

Grozdanova, Türkiye'nin mültecilere yönelik çalışmalarına değer verdiklerini ifade ederek "Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınırda var olan huzur AB'nin huzurudur. Mültecilerin entegrasyon süreci konusunda AB içinde Türkiye'ye desteğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türkiye’nin yeni Taşkent Büyükelçisini kabul ettiÖzbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türkiye’nin yeni Taşkent Büyükelçisini kabul etti
Bahçeli, TBMM başkanlığı için AK Parti’nin adayını destekleyeceklerini açıkladıBahçeli, TBMM başkanlığı için AK Parti’nin adayını destekleyeceklerini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Dzhema Grozdanov TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır TBMM Tören Salonu

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.