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Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü'nden AA'ya destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 08:55 | Son Güncelleme

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci: - "Gerek Anadolu Ajansı gerekse diğer uluslararası basın Gazze'deki olayları özgürce yansıtma hakkına sahip"

SOFYA (AA) - Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Anadolu Ajansı (AA) ve diğer uluslararası medya kuruluşlarının İsrail'in Gazze'ye saldırılarını takip etme hakkı olduğunu söyledi.

Haci, ramazan dolayısıyla başkent Sofya'da medya mensuplarına verdiği iftarda konuştu.

Anadolu Ajansının Gazze ofisinin de bulunduğu binayı bombalanmasını sert bir dille kınayan Haci, "Kesinlikle bu tür saldırıları kabul etmiyoruz ve bunlara karşı elimizden geldiği kadar dik duracağız. Gazze'deki Müslümanların da özgürce yaşama hakları var." dedi.

Haci, "Gerek Anadolu Ajansı gerekse diğer uluslararası basın Gazze'deki olayları özgürce yansıtma hakkına sahip." ifadelerini kullanarak, hiçbir basın kuruluşunun ofisinin bombalanmaması gerektiğini söyledi.

Bulgaristan'da ramazan ayında özellikle gençlerin ibadetlere ve oruca yoğun ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu dile getiren Haci, orucun, bedensel ve manevi arınmanın, dua ve diğer ibadetlerle pekiştirildiğini belirtti.

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Bulgaristan Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci Ramazan

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