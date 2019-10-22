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Bulgaristan okullarındaki Türkçe kitapları 27 yıl sonra yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Bulgaristan'da anadili Türkçe olan öğrenciler, 27 yıl sonra yeni ders kitaplarına kavuştu - Türkçe dilbilgisi ve edebiyat bölümlerinden oluşan yeni ders kitapları, öğretmen ve öğrencileri sevindirdi - Kitapların hazırlık ekibinde yer alan Neziha Hasan: - "Genel amacımız kitapların eski sözcüklerden arındırılmasıydı. Çocuklar eski kitaplarda gördükleri bazı sözcükleri anlayamıyor, hatta çevresinde artık duymuyorlardı"

KİRKOVO (AA) - İHVAN RADOYKOV - Bulgaristan genelinde bu yıl "seçmeli" ya da "zorunlu seçmeli" ders olarak Türkçeyi tercih eden 5 bin 159 öğrenci, 27 yıl aradan sonra ilk kez yenilenen ders kitaplarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bulgaristan Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından yenilenen ve 10 kişilik uzman ekibin hazırladığı Türkçe ders kitapları, yıllık müfredata uygun olarak oluşturuldu.

Çalışma kapsamında en son 2012-2013 eğitim yılında güncellenen ve birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar kullanılan kitaplar içerik bakımından zenginleştirilirken, beşinci sınıftan yedinci sınıfa kadar kullanılanlar ise 27 yıl sonra ilk kez yeniden yazıldı.

Çağdaş Türkçe ile yazılan ve öğrencilerin ilgisini çekecek renkli resimler eklenen Türkçe kitaplarının edebiyat bölümünde de Bulgaristan'daki Türk yazar ve şairlerin eserleri daha fazla yer alıyor.

Yeni kitapların yazım ekibinde yer alan Kırcaali'nin Cebel ilçesindeki "Hristo Botev" Lisesi Müdürü Neziha Hasan, AA'ya yaptığı açıklamada, yenilenen kitaplarda öğrencilerin daha rahat anlayabileceği çağdaş bir Türkçe kullanıldığını söyledi.

Çocukların eski kitaplarda gördükleri bazı sözcükleri anlayamadığına dikkati çeken Hasan, "Hatta eskimiş bu sözcükler artık pek kullanılamıyordu. Ders kitapların dilbilgisi bölümlerinde de yeni ve çağdaş kavramların kullanımına gayret gösterdik." dedi.

Hasan yaklaşık 30 yıldır kullandıkları eski kitapların artık bu işlevi göremez hale geldiğini kaydetti.

-Öğretmenler de öğrenciler de mutlu

Dili sadeleştirilmiş, görsel bölümü zenginleştirilmiş yeni Türkçe kitaplar öğrencilerle birlikte Türkçe öğretmenlerini de mutlu etti.

Kırcaali'nin Fotinovo (Çakırlı) köyünde 28 yıldır Türkçe ve Bulgarca öğretmenliği yapan Zekiye Hasan da yeni kitapların edebiyat bölümlerinde Bulgaristan'daki Türk edebiyatından şair ve yazarların eserlerinin daha çok yer almasının çocuklarda ayrı bir heyecan yarattığını söyledi.

Zekiye Hasan, yıllardır Türkçe kitap eksikliği yaşadıklarına işaret ederek, "Bazen bir kitabı iki öğrenci kullanırdı. Bu durum hem öğrenciler, hem de öğretmenler için çok zordu. Okulumuzda yıllardır kesintisiz Türkçe öğrettiğimiz için bu açığı en çok biz hissettik." diye konuştu.

Aynı bölgedeki Benkovski (Killi) köyünde Türkçe öğretmenliği yapan Sevinç Nakis de "Akıcı ve canlı bir dilde yazılmış, zengin ve renkli görsel malzeme içeren bu kitaplar, çocuklarımızın anadiline olan ilgisini artıracağını ummuyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türkçe dünyanın en iyi dili"

Öğrenciler de yıllardır bekledikleri yeni ders kitaplarını heyecanla karıştırarak, mutluluklarını saklayamadı.

Çakırlı köyünde yaşayan 12 yaşındaki Sevil Yüksel Hasan, Türkçenin kendisi için bütün dillerin temeli olduğunu kaydederek, "Ağabeyim 4 dil biliyor. Ben ise 2-3 dil konuşabiliyorum. Ağabeyimden daha da çok dil öğrenmek istiyorum." dedi.

Gizem Kenan Mustafa da anadili Türkçeyi çok sevdiğini ifade ederek, "Türkçe dünyanın en iyi dili. Yeni kitaplarımızın sayesinde edebiyat ve dilbilgisini daha da iyi öğreneceğiz." diye konuştu.

Elif Çalım da yeni ders kitaplarında Kırcaali'de yaşamış Türk yazarların eserleriyle de tanışma imkanı bulacaklarını belirtti.

Aynı sınıftan Ali Atak ise "Kitaplarımız çok güzel, çok renkli. İnşallah bu sene doya doya Türkçe okuyacağız." ifadelerini kullandı.

- Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı her yıl azalıyor

7 milyon nüfusa sahip Bulgaristan'da nüfusun yüzde 10'unu oluşturan Türklerin anadil eğitimindeki en büyük sorunlardan biri olarak gösterilen yeni ders kitabı eksikliği bu yıl çözülse de Türkçe öğrenimindeki düşüş sürüyor.

Türkçe eğitimine ilk kez başlanan 1992-1993 eğitim yılında Türkçe öğrenenlerin sayısı 114 bine yakınken, bu rakam her yıl azaldı.

Geçen yıl, Türkçe okumak için başvuran öğrenci sayısı 4 bin 488'e kadar gerilerken, bu yıl devlet okullarında toplam 5 bin 159 öğrenci Türkçe öğreniyor.

Uzmanlar, Türkçeyi seçen öğrenci sayısındaki azalmayı ülkedeki Türk nüfusunun bir kısmının Avrupa'ya göç etmesine, Türk kökenli olmayan okul yönetiminin seçmeli ders tercihlerine, veli ve öğrencileri Türkçeden başka derslere yönlendirmelerine bağlıyor.

Türkçe öğretmenleri, 27 yıl aradan sonra yenilenen Türkçe ders kitaplarının, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri olumlu yönde motive edeceğine inanıyor.

Bu arada, Bilim ve Eğitim Bakanlığının "genel eğitim dersleri" listesinde yer almadığı gerekçesiyle finanse etmediği yeni Türkçe kitapları, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) tarafından bastırılarak dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
anadili eğitimi Bulgaristan Türkçe

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