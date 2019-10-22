Bulgaristan okullarındaki Türkçe kitapları 27 yıl sonra yenilendi

KİRKOVO (AA) - İHVAN RADOYKOV - Bulgaristan genelinde bu yıl "seçmeli" ya da "zorunlu seçmeli" ders olarak Türkçeyi tercih eden 5 bin 159 öğrenci, 27 yıl aradan sonra ilk kez yenilenen ders kitaplarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bulgaristan Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından yenilenen ve 10 kişilik uzman ekibin hazırladığı Türkçe ders kitapları, yıllık müfredata uygun olarak oluşturuldu.

Çalışma kapsamında en son 2012-2013 eğitim yılında güncellenen ve birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar kullanılan kitaplar içerik bakımından zenginleştirilirken, beşinci sınıftan yedinci sınıfa kadar kullanılanlar ise 27 yıl sonra ilk kez yeniden yazıldı.

Çağdaş Türkçe ile yazılan ve öğrencilerin ilgisini çekecek renkli resimler eklenen Türkçe kitaplarının edebiyat bölümünde de Bulgaristan'daki Türk yazar ve şairlerin eserleri daha fazla yer alıyor.

Yeni kitapların yazım ekibinde yer alan Kırcaali'nin Cebel ilçesindeki "Hristo Botev" Lisesi Müdürü Neziha Hasan, AA'ya yaptığı açıklamada, yenilenen kitaplarda öğrencilerin daha rahat anlayabileceği çağdaş bir Türkçe kullanıldığını söyledi.