Bulgaristan, Pargalı İbrahim Paşa Camii'ni restore ediyor

Ali Can ZERAY/RAZGRAD (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN, Bakanlar Kurulu kararıyla soydaşların yoğun olarak yaşadığı Razgrad kentinde bulunan ve 40 yıldır kapalı bulunan Osmanlı'nın Balkanlarda ayakta kalan eserlerinden olan Pargalı İbrahim Paşa Camisi'ni restore edecek. Razgrad Valisi Gyunay Hyusmen, "Önümüzdeki hafta caminin onarımı için ihaleye çıkacağız. İhaleyi alan şirket tarafından Pargalı İbrahim Paşa Camii'ni restore edeceğiz" dedi.

Bulgaristan Hükümeti, Bakanlar Kurulu kararıyla, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı 'Pargalı İbrahim Paşa' hayratına 1616 yılında Razgrad kentinde yaptırdığı ve Osmanlı'nın Balkanlardaki ayakta kalan en büyük eserleri arasında yer alan Pargalı İbrahim Paşa Camii'ni ihaleye çıkararak onarıma alıyor. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Murat, tarafından yapılan ve UNESCO katalogunda yer alan, Pargalı İbrahim Paşa Camisi yaklaşık 40 yıl aranın ardından, restore edilip en kısa sürede açılması hedefleniyor. İstanbul Balat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla tadilatı yapılarak ibadete açılan Demir Kilise'nin (Sveti Stefan) ardından Bulgaristan Hükümeti'nin camiyi onarım kararı aldığı belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İHALEYE ÇIKACAK

Bulgaristan'ın tek Türk asıllı valisi Razgrad Valisi Gyunay Hyusmen, Pargalı İbrahim Paşa Camii'ne uzun yıllardır bakım yapılmadığını belirterek, "Cami üzerinde bakımsızlıktan dolayı ağaç çıkmıştı. Ağaçları kesip - içeri su alıyordu- çatısını onardık. Başbakan, Bakanlar Kurulu karar alarak Razgrad Valiliği'ne camiyi onarması için yetki verdi. Ve biz de önümüzdeki hafta ayın 17'sinde onarımı için ihale edeceğiz. Bununla ilgili istenen bir rakam yok. Bütçenin ne kadar olursa olsun bize en uygun fiyat veren şirkete ihaleyi vereceğiz. Pargalı İbrahim Paşa Camimiz 1978 yılından bu yana çalışmıyor. O tarihte tamir için kapatılan camiye hiçbir şey yapılmamış. Müslümanların yoğun yaşadığı bölgemizde, 7 ilçede 200 bine yakın Türk yaşıyor. İbadete açılıp açılmayacağına Bulgar Hükümeti karar verecek. Bizim amacımız bu camiyi restore ederek, koruyup gelecek nesillere bırakmak" diye konuştu.

Razgrat'ta yaşayan soydaşlardan Gürsel Kerimoğlu (57), yıllardır kapalı bulunan Pargalı İbrahim Paşa Camii'nin onarılmasının ve ibadete açılmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Ben çocukluğumdan bu yana bu caminin hep kapalı olduğunu görüyor ve çok üzülüyorum. O zaman bu zaman çok kişi tarafından caminin onarılacağını duyduk ama kimse bir onarım yapmadı. Şimdi ihaleye çıkıp onarılacağı söyleniyor. İnşallah camimiz onarılıp ibadete açılır, minaresinden tekrar ezan sesi yükselir" dedi.

Caminin onarılacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Nazife Tezcan (73), "İçine daha önce hiç girmedim. Bugün ilk defa içine girdim. İnşallah en kısa sürede onarılır ve ibadete açılır" dedi.

Razgrad merkezinde bulunan Pargalı İbrahim Paşa Camii, uzun süre bakımsız kalması nedeniyle dış cephesinde olduğu gibi içinde de birçok yeri hasar görmüş durumda. Cami içinde orijinal kök boyayla boyanmış hat sanatı ile Osmanlı işlemeleri ve Osmanlı tuğrasının hemen giriş kapısının üzerinde olması da dikkat çekiyor.