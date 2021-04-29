Bulgaristan-Rusya hattında gerilim tırmanıyor

Zaharieva, Bulgaristan’da 2011-2020 yılları arasında farklı mühimmat depolarında meydana gelen dört ayrı patlama ile Bulgar vatandaşlarını hedef alan zehirleme girişimlerinde Rus istihbaratının rol oynadığının belirlendiğine işaret ederek, bu olayların aydınlatılması, faillerin bulunması ve yargılanmaları için Rusya'dan "tam bir işbirliği” beklediklerine vurgu yaptı.

Açıklamada ayrıca Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva’nın, Rusya’ya yaptığı çağrıya da yer verildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama ile duyurulan kararın, bugün bakanlığa istişareye çağrılan Rusya’nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'ya iletildiği belirtildi.

Moskova: Karşılık verilecek

İddiaları reddeden Rusya, suçlamaları “saçma” olarak nitelendiriyor. Bugün Rus Interfax haber ajansının bir Rus yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, Moskova Bulgaristan'ın istenmeyen kişi ilanına, benzer bir hamleyle karşılık vermeye hazırlanıyor.

Bulgaristan Başsavcılığı dün, Ukrayna ve Gürcistan'a ihraç edilecek mühimmatların bulunduğu depolarındaki patlamalar ve Bulgar silah tüccarı Emiliyan Gebreve ile birlikte diğer iki kişiye yönelik zehirleme girişimlerinde, Rus askeri istihbaratının parmağı olduğunu belirlediklerini duyurmuştu. Açıklamada, 6 Rus vatandaşının bu olaylarla bağı olduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.

Sınır dışı edilen diplomat sayısı 9’a yükseldi

Geçmişte Sovyetler Birliği’nin en güçlü müttefiki olan Bulgaristan'ın bugün istenmeyen kişi ilan ettiği diplomat ile birlikte, 2019 yılının Ekim ayından bu yana sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 9’a yükseldi. Bulgaristan daha önce 8 diplomatı casusluk iddiasıyla sınır dışı etmişti.

Geçen hafta Çekya, 2014 yılında meydana gelen bir patlamadan Rusya istihbaratını sorumlu tutmuş, bunun üzerine iki ülke, karşılıklı olarak diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.