Bulgaristan sınırda hak ihlali iddialarını reddetti

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, ülkesinin sınır bölgelerinde sığınmacılara yönelik hak ihlallerinde bulunduğu ve hukuki olmayan sınır dışı işlemleri uyguladığı yönündeki iddiaları reddetti.

Marinov Almanya'nın Münih kentine düzenlediği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada "Bulgaristan'ın insan haklarıyla ilgili tüm anlaşma ve sözleşmelere istisnasız şekilde uyduğunu kesinlikle söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Bulgaristan sınırında görev yapan güvenlik güçleri, yalnızca gerekli durumlarda fiziksel şiddet kullanmaktadır" diyen Marinov, bunun da sadece Bulgar güvenlik güçlerine şiddet uygulandığı durumlarla sınırlı olduğunu vurguladı. Marinov konuyla ilgili direktiflerin açık şekilde belirlenmiş olduğuna ve buna katı biçimde uyulduğuna dikkat çekti.

Bulgaristan, Yunanistan ve Macaristan ile ilgilili iddialar

Avrupa basınında yer alan haberlerde, Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex’in sınırlarda sığınmacılara karşı insan hakkı ihlallerinde bulunduğu ve ulusal güvenlik güçlerinin uyguladığı insan hakkı ihlalleri ile hukuki olmayan sınır dışı işlemlerine de göz yumduğu iddia edilmişti. Söz konusu ihlal suçlamalarında Bulgaristan, Macaristan ve Yunanistan sınır polisinin adı geçiyordu.