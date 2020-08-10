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Bulgaristan sınırında yangın: Valinin talimatı felaketi önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınının Türkiye sıçraması önlendi. Köy muhtarı, Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatıyla oluşturulan güvenlik koridorunun felaketi önlediğini söyledi.

Bulgaristan sınırında yangın: Valinin talimatı felaketi önledi

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangını, Edirne’nin Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki alanda kısmen etkisini kaybederek 4 gündür devam ediyor.

GÜVENLİK ŞERİDİ OLUŞTURULDU

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman Türkiye sınırına kadar ulaşan alevlerin Türkiye topraklarına sıçramaması için iş makineleri ile sınır hattında 32.5 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulurken, Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatıyla yangını önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personel olay yerinde görev yapıyor.

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Vali Ekrem Canalp’in talimatıyla sınır hattında kısa sürede güvenlik şeridinin oluşturulmasının alevlerin köylerine ulaşmasını engellediğini ifade eden Büyükismailçe köy muhtarı Mustafa Tarlacı, dün gece itfaiye ekiplerinin sınırdan müdahalesi ile alevlerin köye sıçramadığını söyledi.

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'VALİNİN TALİMATI FACİAYI ÖNLEDİ'

Yangının olduğu bölgeye köylerinin 500 metre mesafede olduğunu açıklayan muhtar Tarlacı, ancak tarım arazileri ile alevlerin arasında 20 metre kadar mesafe kaldığını belirterek, “Çok şükür erken müdahale ve Valimizin öngörüsü ile oluşturulan güvenlik koridoru felaketin önüne geçti” dedi.

YANGIN ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Yangının 30 kilometrelik uzunluktaki alanda geçen günlere oranla etkisini kaybederek bölge bölge devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA


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