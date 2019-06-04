HABER

Bulgaristan sınırındaki 'Hudut Kartalları' bayramda görev başında

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 14:32 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu'nda Ramazan Bayramı sevinci yaşandı.

Bulgaristan sınırındaki 'Hudut Kartalları' bayramda görev başında

Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) - EDİRNE'de Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu'nda Ramazan Bayramı sevinci yaşandı. 'Hudut Kartalları' bayramlaşma sonrasında Türkiye-Bulgaristan sınırında sorumluluk alanına giren sınırda dedektör köpek 'Zaim' ile devriye görevine çıktı.
Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Bulgaristan sınırındaki Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu'nda görev yapan 'Hudut Kartalları' Ramazan Bayramı sevinci yaşadı. FETÖ/PYD üyeleri başta olmak üzere diğer terör örgütleri ve kaçak göçmenlerin Bulgaristan'a kaçmak istedikleri sınırın sıfır noktasında başarı ile görev yapan Mehmetçikler, bugüne kadar çok sayıda terör örgütü üyeleri ve kaçak göçmenleri yakaladı. Sınırda göz açtırmayan Hudut Kartalları, Ramazan Bayramı'nda da görevleri başında günün 24 saati termal kameralarla Bulgaristan sınırını gözetleyip, 'Zaim' isimli dedektör köpekle devriye gezdi. Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Mevlüt Şahin, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu'nda bayram namazının ardından askerlerin tek tek bayramlarını kutladı. Mehmetçikle bayramlaşan Yüzbaşı Şahin, şunları söyledi: "Değerli silah arkadaşlarım, bugün burada bayram münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Unutmayın ki bayramlar dini ve milli duygularımızın pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin geliştiği en önemli günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin önünde saygı ve minnetle eğiliyor sizlerin ve ailelerinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."
Bayramlaşmanın ardından karakoldaki askerler Türkiye-Bulgaristan sınırında sorumluluk alanına giren sınırda dedektör köpek 'Zaim' isimli köpekle devriye görevine çıktı. Eller tetikte olan Mehmetçikler, 30 dereceyi aşan sıcaklıkta Türkiye-Bulgaristan sınırında devriye görevini yerine getirdi. Görev nedeniyle ailesiyle görüşemeyen Mehmetçikler de, Bölük Komutanı Yüzbaşı Mevlüt Şahin'in cep telefonu ile ailelerini arayarak bayramlarını kutladı.
FOTOĞRAFLI

Bulgaristan sınırındaki 'Hudut Kartalları' bayramda görev başındaBulgaristan sınırındaki 'Hudut Kartalları' bayramda görev başındaBulgaristan sınırındaki 'Hudut Kartalları' bayramda görev başındaBulgaristan sınırındaki 'Hudut Kartalları' bayramda görev başında

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
Bayram ziyareti yolunda kaza: 5 yaralıBayram ziyareti yolunda kaza: 5 yaralı
En acı bayramEn acı bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.