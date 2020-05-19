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Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan aralarındaki sınırları açıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2020 20:15 | Son Güncelleme

Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan koronavirüs nedeniyle getirilen serbest dolaşım kısıtlamalarını gevşetiyor.

Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan aralarındaki sınırları açıyor

Üç ülke aralarındaki sınırları 1 Haziran’dan itibaren yeniden araç trafiğine açmaya hazırlanıyor.Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan 1 Haziran'dan itibaren aralarındaki sınırları yeniden araç trafiğine açıyor. Üç ülke yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle serbest dolaşıma getirilen kısıtlamaları gevşeterek 14 gün karantina zorunluluğunu da kaldıracak.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic‘in ülkeler arası geçişlerde alınan tedbirlerin gevşetilmesi kararı aldığı dörtlü video konferansa Romanya Başbakanı Ludovic Orban da katıldı. Borisov, Romanya'daki hükümet krizi nedeniyle Bükreş'in varılan uzlaşmaya dahil olmadığını belirtti.

Geçişlerde form doldurulacak

Borisov sınırların yeniden açılmasını "ölçülü risk" olarak tanımladı ve amaçlarının 14 günlük karantinaya gerek kalmadan dört ülkenin vatandaşlarına seyahat ve turizmi yeniden başlatabilmek için uygun koşulları oluşturmak istediklerini belirtti.

Borisov geçişlerde uygulanacak fomalitelerin çok basit olduğunu dile getirdi. Dört ülke içinde seyahat etmek isteyenler akciğer hastalığı COVID-19 semptomları gösterip göstermediklerine dair form dolduracaklar. Ayrıca ülkedeki epidemiyolojik durum hakkında bilgileri olduğuna dair beyanda bulunacaklar.

Bulgaristan salgından en az etkilendi

Bulgaristan salgından az etkilenen ülkeler arasında. Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip ülkede şimdiye kadar 2 bin 259 koronavirüs vakası tespit edildi. Son 24 saatte ilk kez yeni vaka sayısı iyileşen hasta sayısının altına düştü. Bulgaristan'da son bir günde 24 yeni vaka tespit edilirken, iyileşenlerin sayısı 34 olarak kaydedildi. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 112.

dpa, DK/EC

©Deutsche Welle Türkçe

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