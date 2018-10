Bulgaristan-Türkiye arasında deniz seferi başlayacak

Ali Can ZERAY/BURGAZ (Bulgaristan), (DHA) - BULGARİSTAN hükümeti, AB projesi ile Karadeniz'e kıyı Burgaz ile ile Kırklareli'nin İğneada beldesi arasında deniz seferi düzenlemeyi planlıyor. Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, "Buranın en önemli projelerinden biri Burgaz ve Türkiye arasında ulaşım bağlantısı kurmak. Bunun başında deniz yolu geliyor. Coğrafya olarak çok yakın olmasına rağmen Burgaz'ın güneyindeki limanlardan ve İğneada' ya sadece 20 dakikalık bir tekne yolculuğu ile ulaşılırken, günümüzde 3 saatlik yolculuk gerekiyor" dedi.

Bulgaristan, AB projesi ile, Bulgaristan-Türkiye IPA, Sınır Ötesi İşbirliği Karadeniz Havzası Programı kapsamında Burgaz kenti ile Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesi arasında deniz seferleri düzenlemek için çalışmalara başladı.Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki önemli turistik kentlerinden Burgaz ile İğneada'ya deniz gümrük kapısı yapılarak Burgaz-Kırklareli arası 3.5 saatlik süren karayolu deniz seferleri ile 1,5 saate düşürülmesi hedefleniyor. Burgaz-İstanbul arası 6 saatlik yol deniz ulaşımıyla 3 saate düşecek. Deniz otobüsü ya da yolcu taşıma tekneleri ile turistlik geziler şeklinde düzenlenecek seferler ile iki ülke arasında turizmi de canlandırılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı adına projeyi takip eden Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, projenin önemli olduğunu söyledi. İnöntepe, "Buranın en önemli projelerinden biri Burgaz ve Türkiye arasına ulaşım bağlantısı kurmak. Bunun başında deniz yolu geliyor. Coğrafya olarak çok yakın olmasına rağmen Burgaz'ın güneyindeki limanlardan ve İğneada'ya sadece 20 dakikalık bir tekne yolculuğu ile ulaşılırken, günümüzde 3 saatlik bir yolculuk gerekiyor. Dereköy Sınır Kapısı'ndan geçip Kırklareli'ne kadar gidip geri gelinmesi gerekiyor" dedi.

'20 BİN KİŞİ TÜRKİYE GİTMEK İÇİN HAZIR'

Başkonsolos Nuray İnöntepe, Türkiye'nin cazip pazar haline geldiğini ve Bulgaristan'dan 15-20 bin kişinin Türkiye'ye gitmek için hazır olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Türkiye cazip bir Pazar. Hele şu an Türk lirasının değer kaybettiği için herkes gidip alışveriş etmek istiyor. Fakat sınır kapılarındaki tıkanıklık insanları caydırıyor. Eminim ki, şu anda 15-20 bin kişi Türkiye'ye gitmek için hazırdır. Deniz yolu ya da uçak seferi olsa Türkiye'ye gitmeye can atan insanlar var. Bu bölge Varna ve Sofya'ya göre daha az şanslı çünkü Varna'dan ve Sofya'dan hava yolu bağlantısı var. Burgaz'da ise havaalanı olmasına rağmen Türkiye'ye bir bağlantı yok, çünkü çok yakın. Ankara ya da Çorlu istikametinden Burgaz'a bir hava yolu bağlantısı sağlanırsa çok iyi olacaktır. Bu proje yıllardır araştırılıyordu. Çünkü Dereköy Sınır Kapısı bu talebi artık karşılamıyor ve yetmiyor. İstanbul'da 10 milyon insan yaşıyor ve Burada operaya gitmeyi kalkan, balık yemeyi de istiyor. Burada hamamlar, şifalı sular var. Bunlardan istifade etmek isteyen çok sayıda Türk var. Aynı şekilde Türkiye'den çok memnun ayrılan ve tekrar gitmek isteyen çok sayıda Bulgar vatandaşı var."

'İKİ ÜLKE ARASINDA EKONOMİYİ GELİŞTİRMEK İÇİN İLAVE ULAŞIM ŞART'

Türkiye ile Bulgaristan arasında turizmi canlandırıp, ekonomik kalkınmayı sağlamak için ilave ulaşımın şart olduğun söyleyen Başkonsolos İnöntepe, "İki ülke arasındaki turizm canlandırmak ve ekonomik olarak kalkındırmak için ilave ulaşım kanalları açılması şart. Şimdi AB fonlarından bir projeyle inşallah Burgaz Liman İdaresi çok kararlı Türkiye'ye Burgaz -İğneada- İstanbul seferi koymak istiyorlar. Bütçesini bilmiyorum ama özel sektör girip hemen yatırım yapabilir. Liman başkanı, Belediye Başkanı ve Burgaz Valisi'ni yanıma alıp Eylül'de İğneada'ya ilk deniz seferini gerçekleştirdik. İğneada'ya deniz yoluyla giden ilk turistler bizler olduk. İnşallah bu proje İğneada ve Burgaz'a canlılık getirecek bir proje olur" şeklinde konuştu.

İDO'YA SUNACAKLAR

Bulgaristan Burgaz Deniz Terminali Müdürü Dian Dimov', Bulgaristan-Türkiye arasında karayoluyla seyahat etmenin sorun olduğunu bu yüzden deniz yolu projesini hayata geçirmeyi düşündüklerini anlattı. Dimov, "Bulgaristan ve Türkiye arasındaki kara yolundaki ulaşımda sorunlar nedeniyle deniz yoluyla bağlantı düşünülüyor. Burgaz'dan İstanbul'a kadar birkaç saat bir yolculukla yüksek süratli bir gemi ile ulaşım yapılabilir bu nedenle bu fikir ortaya atıldı. Bu fikrimiz iki ülke devletleri tarafından destek gördü. Ayrıca başkonsolosluklar devreye girdi ve girişimler devam edecek. İki ay süre zarfında iş yaptık. Birinci görevimiz partner bulmaktı. Partner bulmak için iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları da dahil oldu. Mali çerçevesini oluşturduk. Bu maliyeti iki hafta sonra İDO temsilcileriyle yapacağımız toplantıda onlara sunacağız. Üç tane başlıca konu var. Bu projenin tamamlanması için İğneada ve İstanbul'da alt yapısı olan limanlar, ikincisi süratli bir gemi ve son olarak iyi mali koşullar. İlk ikisi mevcut. Burgaz'ın limanı var, İstanbul'da da İDO var. İğneada'da gümrük kapısı açıldı. Bizler ilk pasaportumuza ilk girişi Eylül ayında denemek için yaptık, bu yüzden giriş mührümü korumak için pasaportumu da yenilemeyeceğim" dedi.