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Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi iş birliği programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 21:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı Faruk Kaymakcı: - "Bulgaristan ile yakın ilişki içinde olmayı arzu ediyoruz"

SOFYA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Bulgaristan'la yakın ilişki içinde olmayı arzu ettiklerini söyledi.

Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi iş birliği kapasitesinin artırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamayı amaçlayan Bulgaristan-Türkiye "Interreg-IPA" Sınır Ötesi İş Birliği Programı" kapsamında hibe kazanan projelerden 23'ü, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığında düzenlenen programla tanıtıldı.

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitza Nikolova, programın açılışında, Avrupa Birliği'nin (AB) 2014-2020 dönemini kapsayan programa sağladığı 28 milyon avroluk bütçeyle önemli ortaklıklar yürüttüklerini belirtti.

"AB’nin bu finansmanı sayesinde çevrenin korunması, doğal afetlerin neticelerinin hafifletilmesi, doğal kaynakların değerlendirilmesi ve korunması ve geleneklerimize sahip çıkma konusunda çok önemli projeler uyguluyoruz." diye konuşan Nikolova, programın 2. çağrısı kapsamında toplam 10 milyon avro tutarında 43 sözleşmenin imzalandığını ve bunların 23’ünün bugün kamuoyuna tanıtıldığını anlattı.

Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı Kaymakcı da "Türkçe bir söz vardır, 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Biz bundan dolayı Bulgaristan ile bu kadar yakın ilişki içinde olmayı arzu ediyoruz." sözleriyle başladı.

Şimdiye kadar hem Türkiye hem de Bulgaristan'ın Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nı en iyi şekilde ve uyum içinde yürüttüğünün altını çizen Kaymakcı, 10 yıl süren programa emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaymakcı, "Sizlerin birlikte gerçekleştireceği projeler sınır bölgesindeki şehirlerin kalkınmasına, refahına doğrudan katkıda bulunacak. İki komşu arasındaki ilişkileri daha da ileriye götürecek." ifadelerini kullandı.

Programın birinci ve ikinci çağrı dönemlerinin gelecek aylarda tamamlanacağını hatırlatan Kaymakcı, şöyle devam etti:

"İlk aklımıza gelen stratejik projeler, turizm sektörünü geliştirmek, bağlantıyı, ulaşımı güçlendirmek ve sınır şehirlerinin karşılaştığı çeşitli sorunları çözen projeler üretmek.

Bu arada, Türk katılımcıların karşılaştığı bir sorunlarını vurgulamak durumundayım. Türk paydaşlar sınır ötesi iş birliği projelerini gerçekleştirirken, Bulgaristan’a gelmeleri gerekirken vize almaları gerekiyor. Siz, en azından bu projeye dahil olan paydaşların vizelerinin kolaylaştırılmasını, çok girişli vize verilmesini bekliyoruz."

Kaymakcı, ziyareti kapsamında Bulgaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cema Grozdanova ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci ile de bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
"AB Sınır Ötesi İşbirliği Projesi" “İntarred-İPA” Bulgaristan Türkiye

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