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Bulgaristan: "Türkiye sınırı açarsa mültecileri durduramayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için sınırı açması durumunda ülkesinin sınırlarından giriş yapanları durduramayacaklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliğine (AB) yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı işgal hareketi diye nitelendirmeleri durumunda kapıları açıp 3,6 milyon mülteciyi gönderebilecekleri uyarısını değerlendiren Bulgaristan Başbakanı Borisov, sınıra 50 bin ile 100 bin civarında mülteci gelmesi durumunda ateş emri vermeyeceklerini belirtti.Başbakan Borisov şunları söyledi:"50 bin ile 100 bin arasında sınırımıza gelirlerse, ne ben ne de Savunma Bakanı ateş etme emri vermeyeceğiz.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için sınırı açması durumunda ülkesinin sınırlarından giriş yapanları durduramayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliğine (AB) yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı işgal hareketi diye nitelendirmeleri durumunda kapıları açıp 3,6 milyon mülteciyi gönderebilecekleri uyarısını değerlendiren Bulgaristan Başbakanı Borisov, sınıra 50 bin ile 100 bin civarında mülteci gelmesi durumunda ateş emri vermeyeceklerini belirtti.
Başbakan Borisov şunları söyledi:
"50 bin ile 100 bin arasında sınırımıza gelirlerse, ne ben ne de Savunma Bakanı ateş etme emri vermeyeceğiz. Sınırdaki (Bulgaristan-Türkiye) dikenli telleri yıkıp geçecekler".
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydeden Bulgaristan Başbakanı Borisov, ülkesi için en önemli hususun AB ile Türkiye arasında var olan mültecilerle ilgili anlaşmaya uyulması olduğunu vurguladı.
Borisov, şu anda Bulgar-Türk sınırında düzensiz göçün "sıfır olduğunu" hatırlatarak, bu nedenle de Türkiye ile yapılan göç anlaşmasının yürürlükte olması konusunda ısrar ettiklerini ifade etti.

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