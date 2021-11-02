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Bulgaristan, Türkiye sınırına göçmen akınına karşı 350 askerini gönderdi

02.11.2021 03:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFP'nin haberine göre Bulgaristan, Türkiye ile sınırına göçmen akınına karşı polise destek olması için 350 askerini gönderdiğini açıkladı.

Bulgaristan, Türkiye sınırına göçmen akınına karşı 350 askerini gönderdi

Bulgaristan, Türkiye ile sınırına büyüyen göçmen akınına karşı polise destek olması için 350 askerini gönderdiğini açıkladı.

AFP'nin haberine göre Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov, özel bTV kanalına pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Bulgaristan-Türkiye sınırına polise yardımcı olması için askerleri sevk ettik" dedi.

350 asker ile beraber 40 adet ekipmanın da sınıra gönderildiği kaydedildi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı'na göre bu yıl şimdiye kadar 6.500 kişi sınırdan yasa dışı giriş yaptı.

Bu 2020 yılının ilk dokuz ayının üç katına denk geliyor.

Bulgaristan, Orta Doğu ve Afganistan'dan AB'ye geçmek isteyen göçmenler için kritik bir konumda.

AB'nin doğudaki ucu konumunda olan Bulgaristan'ın Türkiye ile sınırında bir kısmı zarar görmüş olsa da 259 kilometre uzunluğunda dikenli tel var.

Ağustos ayında parlamento 400-700 kadar askerini Yunanistan ve Türkiye sınırına tel örmesi için göndermişti.

AB'nin en fakir üyesi olan Bulgaristan, şimdiye kadar hiç yüksek sayıda göçmen kabul etmedi.

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