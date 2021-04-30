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Bulgaristan Türkleri’nin İngiltere’ye Vizesiz Göçü

30.04.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorlu’dan, Kırklareli’den, Babaeski’den gençler Londra’daki Soho Parkı’nda iş arası verdikleri molada VOA Türkçe’ye, İngiltere’ye nasıl göç ettiklerini ve orada sürdürdükleri yaşamı anlattı

Bulgaristan Türkleri’nin İngiltere’ye Vizesiz Göçü

Bir zamanlar ailelerinin baskı ve zulüm nedeniyle terk ettikleri Bulgaristan, bugün AB üyesi olması nedeniyle bu gençlerin Avrupa’ya açılan kapısı haline gelmiş durumda.

En az 50-60 kişilik bir hemşeri grubu olarak, bisikletle paket servisi işinde “Londra’nın merkezi bizde” diyen gençler, tarihi kökleri nedeniyle yaptıkları başvuruyla, kolayca Bulgaristan pasaportu aldıklarını ve böylece sınırdan rahatça geçip İngiltere’ye nasıl geldiklerini anlattı.

İngiltere’de AB vatandaşı statüsündeler

İngiltere AB’den bu yılın başında ayrılmış olmasına rağmen İngiltere Parlamentosu arşivlerine göre halen ülkede yaşayan Avrupa vatandaşlarının sayısı 3 milyon 700 bin. Oxford Üniversitesi’nin Göç İzleme Merkezi’ne göre Bulgaristan’dan gelenlerin sayısı 128 bin.

Bu sayının içinde Edirne’de, Çorlu’da, Tekirdağ’da, yani Türkiye’de yaşayıp Bulgaristan pasaportuyla ülkeye göç eden Türkler de var.

“Kazancım bazen İngilizlerden bile fazla”

Çorlu’dan cebinde Bulgaristan pasaportuyla İngiltere’ye vizesiz geldiğini söyleyen Muharrem Pehlivanoğlu, arkadaşları sayesinde bulduğu paket servisi işinden epey memnun olduğunu söyledi. Bazen günlük 100 sterlini geçen kazancını Türkiye’deki gelirlerle karşılaştırmak bir yana, İngiltere’deki beyaz yakalı işlerden bile yüksek bulduğunu söyledi.

“İngiliz vatandaşlığı da alacağım”

Anadolu Üniversitesi’nden Sosyoloji mezunu olduğunu söyleyen Yücel Kahraman Ekim 2019’da İngiltere’ye geldiğini ve arkadaşları sayesinde bisikletle paket servisi işini bulduğunu söyledi. Çorlulu olduğu halde Bulgaristan vatandaşı olması nedeniyle İngiltere’de oturum ve çalışma iznine sahip olduğunu söyleyen Kahraman, niyetinin İngiliz vatandaşlığını alıncaya kadar beş-altı yıl daha İngiltere’de kalmak olduğunu söyledi.

“6 kişi kaldığımız eve 2400 sterlin kira ödüyoruz”

Arkadaş arasında ‘Çorlu tayfası’ olarak anıldıklarını söyleyen Can Kayıkçı Londra’nın en merkezi semtlerinden King’s Cross’ta tuttukları üç odalı kiralık eve ayda 2400 sterlin kira verdiklerini ve bu miktarı 6 arkadaş paylaşarak ödediklerini anlattı. Bir yılı aşkın süredir Londra’da yaşadığını söyleyen Kayıkçı Türkiye’deki ‘malum ekonomik nedenlerden dolayı’ geçimini Londra’da sağlayabildiğini ve niyetinin sürekli kalmak olduğunu belirtti.

Londra’nın çeşitli semtlerinde hemşeri dayanışması sayesinde tutundukları kurye işine, her geçen gün yeni birin katıldığını söyleyen gençler, Türkiye’de; Bulgaristan makamlarına pasaport başvurusu yapan tanıdıklarının da hiç de az sayıda olmadığını ileri sürdü.

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