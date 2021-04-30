Bulgaristan Türkleri’nin İngiltere’ye Vizesiz Göçü

Bir zamanlar ailelerinin baskı ve zulüm nedeniyle terk ettikleri Bulgaristan, bugün AB üyesi olması nedeniyle bu gençlerin Avrupa’ya açılan kapısı haline gelmiş durumda.

En az 50-60 kişilik bir hemşeri grubu olarak, bisikletle paket servisi işinde “Londra’nın merkezi bizde” diyen gençler, tarihi kökleri nedeniyle yaptıkları başvuruyla, kolayca Bulgaristan pasaportu aldıklarını ve böylece sınırdan rahatça geçip İngiltere’ye nasıl geldiklerini anlattı.

İngiltere’de AB vatandaşı statüsündeler

İngiltere AB’den bu yılın başında ayrılmış olmasına rağmen İngiltere Parlamentosu arşivlerine göre halen ülkede yaşayan Avrupa vatandaşlarının sayısı 3 milyon 700 bin. Oxford Üniversitesi’nin Göç İzleme Merkezi’ne göre Bulgaristan’dan gelenlerin sayısı 128 bin.

Bu sayının içinde Edirne’de, Çorlu’da, Tekirdağ’da, yani Türkiye’de yaşayıp Bulgaristan pasaportuyla ülkeye göç eden Türkler de var.

“Kazancım bazen İngilizlerden bile fazla”

Çorlu’dan cebinde Bulgaristan pasaportuyla İngiltere’ye vizesiz geldiğini söyleyen Muharrem Pehlivanoğlu, arkadaşları sayesinde bulduğu paket servisi işinden epey memnun olduğunu söyledi. Bazen günlük 100 sterlini geçen kazancını Türkiye’deki gelirlerle karşılaştırmak bir yana, İngiltere’deki beyaz yakalı işlerden bile yüksek bulduğunu söyledi.