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Bulgaristan vatandaşı 3 kişinin FETÖ şüphelilerine yardım davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 20:35 | Son Güncelleme

FETÖ şüphelilerini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan Bulgaristan vatandaşı 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

EDİRNE (AA) - FETÖ şüphelilerini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan Bulgaristan vatandaşı 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Gyursel Yuzeir Mustafa (50), Nikolay Milenov Kasabov (50) ve Shaban Hasan Murad (43) ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Kasabov, savunmasında dijital materyallerin incelenmesi sonucu hakkında hazırlana yazıda aleyhine olan delilleri kabul etmediğini belirterek beraatını talep etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti verdiği ardından diğer sanıklarla ilgili dijital materyallerin inceleme sonuçların akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Cumhuriyet Savcısı Abdulkerim Kardaş tarafından hazırlanan iddianamede "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Bulgaristan vatandaşları Gyursel Yuzeir Mustafa, Nikolay Milenov Kasabov ve Shaban Hasan Murad'ın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ağır ceza Bulgar FETÖ göçmen

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