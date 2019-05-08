Bulgaristan vatandaşı 3 kişinin FETÖ şüphelilerine yardım davası

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerini yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan dava açılan 3 Bulgaristan vatandaşının yargılanmasına devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Nikolay Milenov Kasabov, Gyursel Yuzeir Mustafa ve avukatları katıldı. Sanık Shaban Hasan Murad duruşmaya katılmazken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, bu davadan ayrılan "Silahlı terör örgütüne yardım" suçu ile ilgili davanın da görülmekte olan “Göçmen kaçakçılığı” davasıyla birleştirilmesini talep etti.

Sanıklar da savunmasında suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, davanın ayrılan dava dosyası ile birleştirilmesine ve birleştirilen dosyada sanıkların kaçırdıkları iddia edilen FETÖ şüphelisi 6 kişi hakkında ilgili mahkemelerde devam eden yargılamaların sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, yargılamayı ileri bir tarihe erteledi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Bulgaristan vatandaşları Gyursel Yuzeir Mustafa, Nikolay Milenov Kasabov ve Shaban Hasan Murad'ın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

