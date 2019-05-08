HABER

Bulgaristan vatandaşı 3 kişinin FETÖ şüphelilerine yardım davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 17:26 | Son Güncelleme

FETÖ şüphelilerini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan Bulgaristan vatandaşı 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerini yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan dava açılan 3 Bulgaristan vatandaşının yargılanmasına devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Nikolay Milenov Kasabov, Gyursel Yuzeir Mustafa ve avukatları katıldı. Sanık Shaban Hasan Murad duruşmaya katılmazken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, bu davadan ayrılan "Silahlı terör örgütüne yardım" suçu ile ilgili davanın da görülmekte olan “Göçmen kaçakçılığı” davasıyla birleştirilmesini talep etti.

Sanıklar da savunmasında suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, davanın ayrılan dava dosyası ile birleştirilmesine ve birleştirilen dosyada sanıkların kaçırdıkları iddia edilen FETÖ şüphelisi 6 kişi hakkında ilgili mahkemelerde devam eden yargılamaların sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, yargılamayı ileri bir tarihe erteledi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Bulgaristan vatandaşları Gyursel Yuzeir Mustafa, Nikolay Milenov Kasabov ve Shaban Hasan Murad'ın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

PARTNERSuskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...Suskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...
ESOGÜ Hastanesi’nde ‘Dünya Astım Günü’ standıESOGÜ Hastanesi’nde ‘Dünya Astım Günü’ standı
Van'da 3.5 büyüklüğünde depremVan'da 3.5 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ hüküm Sanık

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Emrah Serbes davasında temyiz incelemesi, duruşmalı yapılacak

Emrah Serbes davasında yeni gelişme!

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.