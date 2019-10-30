HABER

Bulgaristan ve Rusya arasında ajan gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Bulgaristan, istihbarat faaliyeti gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir Rus diplomatı ülkeden kovdu.Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile ilgili gizli bilgilere erişim izni olan üst düzey Bulgar bürokratlarla ilişki kurduğunu ve maddi olanaklar karşılığında bu bilgileri elde etmek istediğinin tespit edildiğini duyurdu.

Bulgaristan, istihbarat faaliyeti gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir Rus diplomatı ülkeden kovdu.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile ilgili gizli bilgilere erişim izni olan üst düzey Bulgar bürokratlarla ilişki kurduğunu ve maddi olanaklar karşılığında bu bilgileri elde etmek istediğinin tespit edildiğini duyurdu. İsmi açıklanmayan Rus diplomatın, Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğinde büyükelçi birinci sekreteri görevinde bulunduğu bildirildi.

Ülkeyi terk etmesi için nota verildi
Bulgar Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Rusya’nın Sofya Büyükelçisi Anatoliy Makarov’u geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanlığına çağırarak Rus diplomatın ülkeyi terk etmesi için nota verdiği ve istihbarat faaliyeti yürüten diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği kaydedildi.

Rusya’dan açıklama
Sofya’daki Rus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından bir Rus diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği ve 24 saat içinde ülkeden çıkmasının istendiği duyuruldu. Söz konusu diplomatın istenilen sürede ülkeyi terk edeceğini bildiren Rus Büyükelçiliğinin açıklamasında ayrıca Rusya’nın karşı adım için haklarını saklı tuttuğu ifade edildi.
Bulgar yetkililer, Rus diplomatın devlet sırrı niteliğindeki bilgilere ulaşma girişimlerinin bir yıl önce Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS) tarafından tespit edildiğini belirtti.

PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbeDiyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe
Kağıthane'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 1 yaralıKağıthane'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İstanbul’da motosikletli magandanın 'tek teker' ve 'makas' terörü kamerada

İstanbul'da 'tek teker' terörü

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

İstanbul'da silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

Beyoğlu’nda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda feci kaza! Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.