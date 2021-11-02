Bulgaristan Yeni Göçmen Akınını Önlemek İçin Alarmda

Bulgaristan, ülkeye göçmen akınını önleme çabası kapsamında Türkiye ve Yunanistan ile olan sınırlarına, kontrolları güçlendirmek amacıyla 350 asker ve askeri ekipman konuşlandırdı. Açıklama Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan’a geçen Temmuz ayından bu yana göçmen girişinde kademeli bir artış gözleniyor.

Sınır polisinin verilerine göre, Bulgaristan yılın ilk 9 ayında çoğunluğu Afganistan ve Suriye’den olmak üzere 6 bin 500 civarında göçmeni yakaladı. Bu veri, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl 3 kat daha fazla sayıda göçmenin yakalandığını gösteriyor.

Yine de bu sayılar, Bulgaristan’ın 2015 yılındaki göçmen krizi sırasında yaşadığı deneyimin çok altında. Bulgar yönetimi o yıl, Türkiye ile yaklaşık 300 kilometre uzunluktaki sınırına dikenli teller örmüştü.

Çoğunluğu Suriyeli mülteciler olmak üzere 1 milyona yakın kişi 2015’te Yunan adalarına geçtikten sonra Avrupa Birliği (AB) topraklarına varmıştı. Afganistan’da geçen Ağustos ayında Taleban’ın iktidarı ele geçirmesinden sonra birçok AB ülkesi benzer bir krizin tekrar yaşanmasından endişe ediyor.

Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayatov, Bulgaristan’ın sınırlarındaki baskının henüz endişe uyandırıcı düzeylerde olmadığını söyledi.

Bulgaristan, Ortadoğu ve Afganistan’dan göçmenlerin AB’ye geçmek için kullandığı rotalardan biri konumunda bulunuyor.Mültecilerin çoğu AB’nin en yoksul ülkesinde kalmayı planlamıyor ve batı Avrupa’nın daha zengin ülkelerine yönelmeye gayret ediyor.

