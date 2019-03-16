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Bulgaristan, Yeni Zelanda saldırganını araştırıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

Bulgar savcılar, Yeni Zelanda’da 49 kişiyi katleden Avustralyalı saldırganın Bulgaristan’a gerçekleştirdiği son geziye ilişkin soruşturma başlattı.Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camide 49 kişiyi katleden saldırganın Bulgaristan ve farklı ülkelere ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Bulgar savcılar, Yeni Zelanda’da 49 kişiyi katleden Avustralyalı saldırganın Bulgaristan’a gerçekleştirdiği son geziye ilişkin soruşturma başlattı.
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camide 49 kişiyi katleden saldırganın Bulgaristan ve farklı ülkelere ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bulgaristan, saldırganın gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin soruşturma başlattı.
Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov, Avustralya vatandaşı saldırgan Brenton Tarrant’ın, 9 Kasım-15 Kasım 2018 tarihleri arasında "tarihi yerleri ziyaret etmek ve Balkan ülkesinin tarihini incelemek istediği" gerekçesiyle Bulgaristan’ı ziyaret ettiğini söyledi. Tsatsarov, soruşturma kapsamında Bulgaristan ziyaretinin "başka hedeflerin olup olmadığının" tespit edileceğini aktardı.
Yetkililer, Tarrant’ın 9 Kasım’da Dubai’den Sofya’ya geldiğini ve ertesi gün 10 bölgedeki tarihi yerleri ziyaret etmek için bir araç kiraladığını söyledi. Tsatsarov, saldırganın 15 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’e gitmek üzere Bulgaristan’dan ayrıldığını ve Bükreş’ten de Macaristan’a gitmek için bir araç kiraladığını söyledi. Öte yandan Tarrant’ın 28-30 Aralık 2016 tarihlerinde, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna-Hersek’ten otobüsle geçtiği tespit edildi. Bulgar makamları konuyla ilgili ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan ve Karadağ’daki yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.

Farklı ülkelerin tepkileri
Bosna Hersek’in Yeni Zelanda Büyükelçisi Mirza Hajriç, saldırının canlı videosunda Sırbistan milliyetçi bir şarkının duyulabildiğini söyledi. Hajriç, "Bizi özellikle endişelendiren şey, katliamı yapan kişinin katliama giderken Sırp milliyetçilerinin Ustaşa ve Türklerin öldürülmesi gerektiğinden bahseden Chetnik şarkılarını dinlemesidir" dedi.
Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daciç ise, terörizmin "karşılıklı mücadelenin gerekli olduğu küresel bir kötülüğü" temsil ettiğini kaydederek, "Birçok ülke terör gruplarına tolerans gösterdi, onları özgürleştirici hareketler olarak adlandırdı ve gelişimine yardım etti" ifadelerini kullandı.
Tarrant sadece Avrupa’ya değil, 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016’da Türkiye’yi de ziyaret etmişti.

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