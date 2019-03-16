Bulgaristan, Yeni Zelanda saldırganını araştırıyor

Bulgar savcılar, Yeni Zelanda’da 49 kişiyi katleden Avustralyalı saldırganın Bulgaristan’a gerçekleştirdiği son geziye ilişkin soruşturma başlattı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camide 49 kişiyi katleden saldırganın Bulgaristan ve farklı ülkelere ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bulgaristan, saldırganın gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin soruşturma başlattı.

Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov, Avustralya vatandaşı saldırgan Brenton Tarrant’ın, 9 Kasım-15 Kasım 2018 tarihleri arasında "tarihi yerleri ziyaret etmek ve Balkan ülkesinin tarihini incelemek istediği" gerekçesiyle Bulgaristan’ı ziyaret ettiğini söyledi. Tsatsarov, soruşturma kapsamında Bulgaristan ziyaretinin "başka hedeflerin olup olmadığının" tespit edileceğini aktardı.

Yetkililer, Tarrant’ın 9 Kasım’da Dubai’den Sofya’ya geldiğini ve ertesi gün 10 bölgedeki tarihi yerleri ziyaret etmek için bir araç kiraladığını söyledi. Tsatsarov, saldırganın 15 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’e gitmek üzere Bulgaristan’dan ayrıldığını ve Bükreş’ten de Macaristan’a gitmek için bir araç kiraladığını söyledi. Öte yandan Tarrant’ın 28-30 Aralık 2016 tarihlerinde, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna-Hersek’ten otobüsle geçtiği tespit edildi. Bulgar makamları konuyla ilgili ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan ve Karadağ’daki yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.