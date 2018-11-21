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Bulgaristan Yunanistan’ın 190 bin kara mayınını iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 20:51 | Son Güncelleme

Bulgaristan Yunanistan’ın 190 bin kara mayınını iade etti

SOFYA (AA) – Bulgaristan, imha edilmiş 190 bin kara mayınını Yunanistan’a iade edildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ülkenin kuzeybatısındaki Vidin kentine bağlı Gorni Lom kasabasında bir silah atölyesinin deposunda saklanan Yunanistan'a ait imha edilmiş 190 bin kara mayını, bu ülkeye iade edildi.

Patlayıcı imha alanında faaliyet gösteren söz konusu atölyede 2014 yılında meydana gelen bir patlamada 15 kişi ölmüştü.

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait olan ve Bulgaristan’a imha edilmek üzere nakledilen mayınlar, kaza ile ilgili davada delil olarak korunuyordu.

İçişleri Bakanlığı, Gorni Lom’daki işletmenin çalışma lisansının iptali nedeniyle mayın stoklarının Yunanistan’a iadesine karar vermişti.

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Bulgaristan Piyade mayını Yunasistan

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