Bulgaristan'a kaçan PKK'lı terörist Türkiye'ye teslim edildi

EDİRNE (AA) - Yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçen PKK'lı terörist Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türk yetkililere teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Fransa'ya gitmek için yasa dışı yollardan geçtiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, polis denetimi sırasında "Haki Sedat" kod adlı Hakkı Gören'in, kimlik ibraz edememesi üzerine 2 bin avro parasına el konuldu.

Terör örgütü PKK üyesi "Ares" kod adlı teröristle buluşmak için Sofya'dan Filibe'ye taksi ile geçen terörist Hakkı Gören, yanında parası olmadığı için taksi ücretini cep telefonunu vererek ödedi.

Dört gün Filibe yakınlarında ormanlık alanda saklanan Gören, daha sonra Filibe Başkonsolosluğuna giderek yardım istedi.

Parasının çalındığını ve Fransa'ya gitmek istediğini ileri süren terör örgütü üyesi polis ekiplerine teslim edildi.

Bulgaristan'daki işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na getirilen Gören, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan terör örgütü üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan araştırmada Haki Sedat kod adlı teröristin 2002-2010 yılları arasında PKK/KCK terör örgütü adına toplantı ve eylemlere katıldığı, 2014 yılında Suriye'ye geçerek, PKK /KCK/PYD ve YPG içerisinde faaliyet yürütmek üzere kırsala geçtiği belirlendi.

Ayrıca teröristin 2017 yılında illegal yollardan geçtiği Yunanistan'da, çatışma bölgelerinde sakat kalan örgüt üyelerinin Avrupa'ya geçişlerini koordine ettiği tespit edildi.

