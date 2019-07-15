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Bulgaristan’da 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:28 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN’ın başkenti Sofya ile Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi.

BULGARİSTAN’ın başkenti Sofya ile Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy’un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlediği etkinliğe, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı, Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu Başkanı Ana Cumalieva, Bulgaristan’dan davetliler ile Azerbaycan, Kazakistan ve Pakistan Büyükelçilikleri temsilcileri, Türk iş insanları ile vatandaş ve soydaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Hasan UIusoy, 15 Temmuz terörist darbe girişiminin Türkiye’nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, halkın kahramanca direnişi ve devletine sadık güvenlik güçlerin kararlı karşı harekatı sayesinde başarısızlığa uğratıldığını söyledi. Türk demokrasisine kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını yitiren aziz Şehitleri rahmetle andığını, gazilere minnet duygularını sunduğunu söyleyen Ulusoy, “Bulgaristan bu darbe girişiminin ilk anından itibaren ülkemize, demokrasimize sahip çıkmıştır. O geceden itibaren soydaşlarımız da devamlı yanımızda olmuştur. Onlar için de bir kez şükranlarımızı sunmak istiyorum. Terörle mücadele bağlamında Bulgaristan gibi bir komşu, dost ve müttefik ülkeleri desteği gerçekten çok önemli. Bize dayanışmada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükelçi Dr. Ulusoy, bu mücadelenin süreceğini, FETÖ’nün sadece Türkiye değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için tehdit arz ettiğini, bu çerçevede, genç dimağları zehirleyen FETÖ iltisaklı okulların en büyük tehlikelerden birisini teşkil ettiğini vurguladı, Bulgaristan’ın FETÖ ile mücadelede verdiği destek için teşekkür etti.

Başmüftü Mustafa Hacı’nın, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitler için dua ettiği törende, Büyükelçiliğin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında tertiplediği “15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi. Öğrenciler Elif Çalım ile Bilal Yarmacı yazdıkları şiir ve yazılarla özel ödüllere layık görüldü. Mestanlı İmam Hatip Lisesi’nden Bilal Yarmacı THY “15 Temmuz Destanı” özel ödülünü aldı. Elif Çalım ise “Anavatanımız” şiirini katılımcılar önünde söyledi.

KIRCAALİ’DE TÖREN

Bulgaristan'da Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Kırcaali Ömer Lütfi Derneği'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bulgaristan marşı söylendi. Törende konuşan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, 15 Temmuz'da yazılan destanın başkahramanının Türk halkının olduğunu söyledi. Ergani, “FETÖ sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada faaliyet gösteren bir ihanet çetesidir.Yöntemleri her yerde aynıdır. Dolayısıyla Türk halkına yaşattıklarını başka halklara da da zamanı geldiğinde yaşatması kaçınılmazdır. Bulgaristan hükümeti ve Bulgar halkının darbe girişimin yaşandığı ilk günden itibaren Türk halkının ve demokrasinin yanında yer aldı. Avrupa'da Bulgaristan'ın Türkiye'yi en iyi anlayan ülkelerin başında gelmesi memnuniyet vericidir” dedi.

Türk halkının zor günlerinde yanında duranları her zaman hatırlayacağını vurgulayan Ergani, ayrıca bu yolda Türkiye’ye destek veren soydaşlara da teşekkür etti. Ergani, “Türkiye ile gönül bağı olan soydaşlarımızın manevi desteği ve dualarının payı büyüktür. Zor zamanlarda yanımızda duran Bulgaristan’daki kardeşlerimize teşekkür etmeyi bir borç bilirim” dedi.

Türkçe Öğretmenler Derneği’nden Harun Bekir’in yönettiği programda, Çarıklı Köyü Ortaokulu’ndan öğrencilerin 15 Temmuz Destanı şiir dinletisi izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sofya’da törene katılanlar

Büyükelçi Hasan Ulusoy konuşması

Başmüftü Mustafa Aliş Hacı’nın şehitlere dua okuması

Çocukların şiir okuması

Çocuklara ödüllerin verilmesi

15 Temmuz Destanı sergisi

Hatıra defterinin yazılması

Harun Bekir açılışı yapıyor

İstiklal Marşı ve saygı duruşu

Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani’nin konuşması

Öğrenciler şiir okuması

Detaylar

Haber-Kamera: Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgaristan),(DHA)-

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