SOFYA (AA) - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, "FETÖ artık çok dar bir alana sıkışmış durumda.” dedi.

Ulusoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Sofya'da basın toplantısı düzenledi. Bulgar basınının büyük ilgi gösterdiği toplantıda Büyükelçi Ulusoy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzü hakkında bilgi paylaştı.

Türkiye’de FETÖ’nün ideolojisine bağlı eylemlerinden ötürü birçok kişinin yakalandığı, tutuklandığı ve yargılandığını belirten Ulusoy, terör örgütünün 40 yıldır sinsi bir şekilde Türkiye’de paralel devlet yaratmaya çalıştığını ancak bu yapılanmasının ortadan kaldırıldığını kaydetti.

"FETÖ artık çok dar bir alana sıkışmış durumda” diyen Ulusoy, Bulgar makamlarının terörle mücadele konusunda Türkiye ile yakın iş birliğini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Büyükelçi Ulusoy, FETÖ’nün özellikle çeşitli ülkelerde kurduğu eğitim kuruluşların üzerinden sinsi bir şekilde öğrencilerin düşüncelerini kendi lehinde yönlendirmeye çalıştığını belirterek tüm ülkelerin bu konuda çok dikkatli davranmaları gerektiğini ifade etti.