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Bulgaristan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 19:47 | Son Güncelleme

Bulgaristan’da Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, 15 Temmuz’da yazılan destanın başkahramanının Türk halkının olduğunu belirtti.Bulgaristan’da Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle anma töreni düzenlendi.

Bulgaristan’da Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, 15 Temmuz’da yazılan destanın başkahramanının Türk halkının olduğunu belirtti.

Bulgaristan’da Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle anma töreni düzenlendi. Programda konuşan Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Türk halkının 15 Temmuz’da destanının başkahramanı olduğunu vurguladı. Kırcaali Ömer Lütfi Derneği’nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, Kur’an tilavetiyle devam etti. Törene ülkedeki Türklere ait sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, günün önemiyle ilgili bir konuşma yapan Başkonsolos Ergani, ihaneti gerçekleştiren çetenin FETÖ terör örgütü olduğu konusunda Türk halkının hemfikir olduğunu belirterek “Geçtiğimiz üç yıllık dönemde yürütülen soruşturmalar ve adli takibatlar bu gerçeği açık şekilde ortaya koymuştur. Bu ihanete ortaklık eden hainler çoğu derdest edilmiş halde adalet önünde hesap vermektedir“ dedi.

FETÖ’nun sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada faaliyet gösteren bir ihanet çetesi olduğunu vurgulayan Başkonsolos Ergani, Bulgaristan hükümetinin ve Bulgar halkının darbe girişimin yaşandığı ilk günden itibaren Türk halkının ve demokrasisin yanında yer aldığını hatırlattı. Avrupa’da Bulgaristan’ın Türkiye’yi en iyi anlayan ülkelerin başında gelmesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Ergani, Türk halkının zor günlerinde yanında duranları her zaman hatırlayacağını vurguladı.

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