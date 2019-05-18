Bulgaristan'da 19 Mayıs kutlamaları

SOFYA (AA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadele hareketinin başlamasının 100. yıl dönümü Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği ve Filibe Başkonsolosluğu himayesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sofya Büyükelçiliği Resmi Konutu’nda, piyano ve keman resitalinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın Dittgen, piyanist Elif Önal ve şef-kemancı Volkan Mete Yalçın sahne aldı. Programda Mozart ve Vivaldi’nin eserlerinin yanı sıra Bulgar Şef Kiril Lambov ve Türk besteci Ahmed Adnan Saygun’un eserleri seslendirildi.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, “Bu resital, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkileri daha da geliştirmek doğrultusunda, halklarımız arasındaki birlikte yaşama kültürünü ileriye götürmek için Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir dizi kültürel etkinlik arasında yer almakta olup, son yedi ayda Türk-Bulgar dostluğuna ithafen gerçekleştirilen altıncı konseri teşkil etmektedir.” dedi.

- Filibe'deki kutlamalar