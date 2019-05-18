Bulgaristan'da 19 Mayıs kutlamaları

SOFYA (AA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadele hareketinin başlamasının 100. yıl dönümü Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği ve Filibe Başkonsolosluğu himayesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Sofya Büyükelçiliği Resmi Konutu’nda, piyano ve keman resitalinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın Dittgen, piyanist Elif Önal ve şef-kemancı Volkan Mete Yalçın sahne aldı. Programda Mozart ve Vivaldi’nin eserlerinin yanı sıra Bulgar Şef Kiril Lambov ve Türk besteci Ahmed Adnan Saygun’un eserleri seslendirildi.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, “Bu resital, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkileri daha da geliştirmek doğrultusunda, halklarımız arasındaki birlikte yaşama kültürünü ileriye götürmek için Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir dizi kültürel etkinlik arasında yer almakta olup, son yedi ayda Türk-Bulgar dostluğuna ithafen gerçekleştirilen altıncı konseri teşkil etmektedir.” dedi.
- Filibe'deki kutlamalar
Bu arada Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğunun himayesinde düzenlenen kutlama programı kapsamında kente bağlı Kızılağaç köyünden “Türkan” topluluğu ve Türkiye'deki Trakya Üniversitesi Viyolonsel Topluluğu Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılarından oluşan resital sundu.
Programın devamında Filibe kentindeki Paisii Hilendarski Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğrencileri şiir dinletisi ile sahne aldı.
Gün boyu süren kutlamalar kent merkezindeki tarihi Osmanlı İmaret Camii önünde iftar programı ile tamamlanacak.
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