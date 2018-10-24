Bulgaristan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın merkezinde bir şantiyede kazı çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 220 kilogramlık uçak bombası bulundu.

Polis, çevre binalarda oturanları tahliye ettikten sonra bölgede güvenlik kordonu oluşturdu.

İncelemelerde bulunan Savunma Bakanlığı uzmanları, ABD yapımı 220 kilogram ağrılığındaki uçak bombasının uğradığı ağır korozyon sonucu patlama riski bulunmadığını bildirdi.

Bombanın güvenli bir şekilde Sofya yakınlarındaki Slivnitza Kara Kuvvetleri poligonuna taşınacağı ve güvenlik nedeniyle yarın gündüz saatlerinde imha edileceği belirtildi.

Bulgaristan 13 Aralık 1941'de ABD ve İngiltere'ye savaş açtıktan sonra 1943-1944 döneminde bu iki ülkenin 11 ağır bombardımanına uğramıştı.

Operasyonlar sırasında başkent Sofya'da çoğu sivil 700 kişi ölmüş, 750 kişi yaralanmış ve kentteki 900 bina da yerle bir edilmişti.

