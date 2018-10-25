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Bulgaristan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

220 kilogramlık bomba, uzman ekipler tarafından imha edildi

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da kazı çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 220 kilogramlık bomba bulundu.

Savunma Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya’nın merkezinde bir şantiyede kazı çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 20 kilogramlık bomba bulundu.

Uçaktan atıldığı düşünülen bomba, vinçle kaldırılarak Slivnitsa Kara Kuvvetleri Poligonu'na götürüldü.

Bomba, uzmanlar gözetiminde imha edildi.

Bulgaristan, 13 Aralık 1941'de ABD ve İngiltere’ye savaş açtıktan sonra ağır hava saldırılarına maruz kalmıştı.

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