Bulgaristan'da 23 Nisan kutlandı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da faaliyet gösteren Türk Bulgar Kadınları Dostluk Derneği (TUBUKADD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin desteğiyle "2. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"ni düzenledi.

Şenlik açılışında TUBUKADD Başkanı Gülay İspir, "Biz yetişkinler Ata'mızın çocuklara olan sevgisini bilerek, onu göremesek de sevgisini hissederek büyüdük. Bizler de bugün Ata'mızın armağanı olan bu anlamlı bayramı, çocuklarımıza doyasıya yaşatabilmeyi hedefledik." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocukların bayramını kutlayan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, AA'ya yaptığı açıklamada, "Bugün birlikte oynayan, eğlenen ve aynı havayı paylaşan çocuklar gelecekte de Türk-Bulgar dostluğunu en iyi şekilde yaşatacaklar. Böylelikle bu ilişkilere zarar vermek isteyen bazı çevrelerin de hiçbir zaman başarılı olmaması için ellerinden geleni yapacaklar diye ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, Prof. Dr. Deço Denev İşitme Engelliler Okulu öğrencileri dans gösterisi, Kültürel Etkileşim Derneği Çocuk Korusu mini konser, 16. Okul NEDA Halk Dansları Grubu folklor gösterisi yaptı.

Saliha Oğuz'un okuduğu "Bayrak ve Atatürk", Sevay Atakan'ın bale gösterisi ve Elif-Ebru Tutar kardeşlerin "Hayat Bayram Olsa" şarkısı konuklardan büyük alkış aldı.

Türk firmalarının sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği'ne Sofya'da yaşayan soydaşların yanı sıra yerli ve yabancı okullardan birçok öğrenci katıldı.

