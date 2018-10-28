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Bulgaristan'da 29 Ekim kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 23:31 | Son Güncelleme

Devlet Çoksesli Korosu, Türk, Bulgar ve dünya klasiklerinden eserler seslendirdi

SOFYA (AA) - Bulgaristan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Sofya'da Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği organizasyonunda konser düzenlendi.

Sofya'nın en önemli kültür merkezlerinden Bulgaria'da Koro Şefi Burak Onur Erdem'in yönettiği Devlet Çoksesli Korosu, Türk, Bulgar ve dünya klasiklerinden eserler seslendirdi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dost, komşu ve müttefik Türkiye ve Bulgaristan'ın halkları arasında birlikte yaşama kültürünün yansıması olan konser repertuvarı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız için özel olarak hazırlandı." dedi.

Bulgar ve Türk müziğinde aynı veya yakın melodilerin farklı güftelerle her iki kültürde kullanıldığına işaret eden Ulusoy, 93 yıl önce Türkiye ile Bulgaristan arasında Dostluk Antlaşması'nın yine bir ekim ayında imzalandığını anımsattı.

Ulusoy, Bulgaristan'da yaşayan soydaşların "bir gönül köprüsü olduğunu" belirterek, "İki ülkenin dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirerek daha da ilerlemek için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Koro şefi Erdem, Bulgaristan'a ilk kez geldiklerini ve çok özel bir program hazırladıklarını kaydetti.

Erdem, "Bizim için konserin en anlamlı kısmı bu. Türk-Bulgar dostluğunu ve Türk kültürüyle Bulgar kültürünün ne kadar yakın olduğunu vurgulayan, müzik diliyle anlatan eserlerimiz var." dedi.

"Geleneğin Temelleri", "Makamsal Bir Duyuş", "Komşuluk ve Dostluk Üzere" ve "Kültürler ve Renkler" başlıklı bölümlerden oluşan konseri izleyen yüzlerce Bulgaristan vatandaşı koroyu ayakta alkışlarken, koro konser sonunda 3 eser daha seslendirdi.

Devlet Çoksesli Korosu, Türk büyükelçiliği konutunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarın düzenlenecek resepsiyonda da sahne alacak.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bulgaristan konser kutlama

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