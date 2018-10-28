Bulgaristan'da 29 Ekim kutlamaları

SOFYA (AA) - Bulgaristan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Sofya'da Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği organizasyonunda konser düzenlendi.

Sofya'nın en önemli kültür merkezlerinden Bulgaria'da Koro Şefi Burak Onur Erdem'in yönettiği Devlet Çoksesli Korosu, Türk, Bulgar ve dünya klasiklerinden eserler seslendirdi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dost, komşu ve müttefik Türkiye ve Bulgaristan'ın halkları arasında birlikte yaşama kültürünün yansıması olan konser repertuvarı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız için özel olarak hazırlandı." dedi.

Bulgar ve Türk müziğinde aynı veya yakın melodilerin farklı güftelerle her iki kültürde kullanıldığına işaret eden Ulusoy, 93 yıl önce Türkiye ile Bulgaristan arasında Dostluk Antlaşması'nın yine bir ekim ayında imzalandığını anımsattı.

Ulusoy, Bulgaristan'da yaşayan soydaşların "bir gönül köprüsü olduğunu" belirterek, "İki ülkenin dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirerek daha da ilerlemek için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.