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Bulgaristan’da 6. Koca Yusuf Yağlı Güreş Turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 23:37 | Son Güncelleme

Bulgaristan doğumlu ve hiç yenilmemiş pehlivan Koca Yusuf’un ruhunu yaşatan turnuva, Balkanlar’daki pehlivanları bir araya getirdi - Yazar Mecit Sağır: - "Koca Yusuf, inanılmaz gücü sayesinde 'Türk gibi kuvvetli' imajını dünyaya yaydı"

ŞUMNU (AA) – Bulgaristan doğumlu Türk güreşçi Koca Yusuf’un adını taşıyan ve Balkan ülkelerinin güreşçilerini bir araya getiren yağlı güreş turnuvası yapıldı.

Hitrino (Şeytancık) Belediyesine bağlı Çerna (Karalar) köyünde 1864 yılında dünyaya gelen ve namağlup güreşçi olarak bilinen Koca Yusuf adına, Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Deliorman bölgesindeki Karalar köyünde güreş festivali düzenlendi.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Koca Yusuf Karalar Yağlı Güreş Festivali'ne Bulgaristan, Türkiye, Makedonya ve diğer Balkan ülkelerinden güreşçiler katıldı.

Karalar köyünün bağlı olduğu Şeytancık şehir merkezindeki Koca Yusuf heykeli önüne çelenk konmasıyla başlayan etkinlik, ünlü pehlivanın Adana Belediye Başkanlığının desteği ile restore edilip müzeye dönüştürülen evinde yapılan bir başka törenle sürdü.

Ardından köyün merasında kurulan yağlı güreş arenasında halk, burada mindere çıkan güreşçilerin müsabakalarını izledi.

Koca Yusuf’un yaşam hikayesini kitaba dönüştüren yazar Mecit Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koca Yusuf, inanılmaz gücü sayesinde 'Türk gibi kuvvetli' imajını dünyaya yaydı." dedi.

Sağır, yaşamının 15 yılını, hemşehrisi olduğu Koca Yusuf’un hayatını, başarılarını ve bıraktığı maneviyatını araştırmak üzere değerlendirdiğini aktararak, "Koca Yusuf’un doğumundan ölümüne dek gerek Osmanlı İmparatorluğunda gerekse Amerika kıtasında hiçbir mağlubiyeti olmadığını gördük." diye konuştu.

Koca Yusuf’un memleketi Karalar köyünün bağlı olduğu Hitrino (Şeytancık) Belediye Başkanı Nuredin İsmail de "Koca Yusuf, Türklüğün gücünü dünyaya yayan bir kişidir. Kendisi hem Bulgaristan hem Türkiye’nin ortak mirasıdır. Anısına düzenlediğimiz turnuvalar güzel komşuluğumuzun uğuruna devam edecek." ifadelerini kullandı.

Turnuva dolayısıyla bölgeye akın eden konuklar, Karalı köyünde Koca Yusuf’un mezarını da ziyaret ederek, burada bulunan ve efsaneye göre ünlü güreşçinin kendi idmanında kullandığı 380 kilogramlık taşının yanında hatıra fotoğrafları çekildi.

Turnuvanın konukları arasında Şeytancık Belediyesinin bağlı olduğu Razgrad Bölge Valisi Günay Hüsmen, Türkiye’nin Burgaz Başkonsolos Yardımcısı Özgür Bayram, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyon Başkanı Zürfettin Hacıoğlu ve Türkiye’nin Babaeski, Bursa, Kırklareli, Lüleburgaz gibi şehirlerinden göçmen örgütlerin temsilcileri hazır bulundu.

Karalı köyünde 1857 yılında dünyaya gelen Koca Yusuf, güreş kariyerinde bölgede yenmediği rakip bırakmadıktan sonra ününü Avrupa ülkelerine taşıdı. Daha sonra Amerika’ya gidip orada da yenilemez güreşçi olarak unvanını pekiştiren Koca Yusuf, Amerika’dan Avrupa’ya dönüşünde New York’tan bindiği Burgundia gemisinin batması sonucu 1898'de hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Koca Yusuf Pehlivan Güreşleri

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