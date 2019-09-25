Bulgaristan'da 6. Türk Sinema Günleri

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın başkent Sofya'da düzenlenen 6. Türk Sinema Günleri başladı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin himayesinde, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği organizasyonuyla ve Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığının desteği ile Halk Kültür Sarayı'nda (Dom Na Kinoto) düzenlenen Türk Sinema Günleri, "Kocan Kadar Konuş" filminin galası ile açıldı.

Etkinliğin onur konuklarından karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sanatın en önemli vazifesi insanları kaynaştırmak ve bir araya getirmektir." dedi.

Türk dizi ve filmlerinin Bulgaristan'da, Balkanlar'da ve dünyanın dört bir yanında ilgi görmesinin sevindirici olduğunu belirten Kaçan, "Bizler, bu kültür alışverişini komşuluğa, kardeşliğe dönüştürebilirsek ne mutlu. Sanatın en önemli vazifesi, insanları kaynaştırmak ve bir araya getirmektir. Sanat kitleler arasında bir tutkal vazifesi görür, hiçbir zaman ayrıştırıcı görev üstlenmez." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da Sofya'daki sinemaseverlerin etkinliğe gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: