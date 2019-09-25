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Bulgaristan'da 6. Türk Sinema Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 22:37 | Son Güncelleme

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan: - "Sanatın en önemli vazifesi insanları kaynaştırmak ve bir araya getirmektir" - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy: - "Amacımız soydaşlarımıza burada destek olurken, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültür ve sanat bağlarını da güçlendirmek, dostluğa katkı sağlamak"

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın başkent Sofya'da düzenlenen 6. Türk Sinema Günleri başladı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin himayesinde, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği organizasyonuyla ve Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığının desteği ile Halk Kültür Sarayı'nda (Dom Na Kinoto) düzenlenen Türk Sinema Günleri, "Kocan Kadar Konuş" filminin galası ile açıldı.

Etkinliğin onur konuklarından karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sanatın en önemli vazifesi insanları kaynaştırmak ve bir araya getirmektir." dedi.

Türk dizi ve filmlerinin Bulgaristan'da, Balkanlar'da ve dünyanın dört bir yanında ilgi görmesinin sevindirici olduğunu belirten Kaçan, "Bizler, bu kültür alışverişini komşuluğa, kardeşliğe dönüştürebilirsek ne mutlu. Sanatın en önemli vazifesi, insanları kaynaştırmak ve bir araya getirmektir. Sanat kitleler arasında bir tutkal vazifesi görür, hiçbir zaman ayrıştırıcı görev üstlenmez." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da Sofya'daki sinemaseverlerin etkinliğe gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu sene de filmlerimizi seçerken birbirine yakın olan iki kültürün beğeneceği, anlayışlarımızı yansıtan filmleri seçmeye çalıştık. Geçen sene baya bir ilgi olmuştu, bu sene de olacağını düşünüyoruz. Bütün bunlar esasen büyükelçiliğimizin komşu ve müttefik, dost iki ülke arasındaki birlikte yaşama kültürünü daha da güçlendirme çalışmalarının bir ürünüdür. Bugün burada sadece Bulgar dostlarımız değil, soydaşlarımız da var. Bu filmler aynı zamanda soydaşlarımıza da moral oluyor."

Etkinliğin açılışı için düzenlenen resepsiyona Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Petko Doykov'un yanı sıra Sofya'da görev yapan büyükelçiler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

30 Eylül'e kadar devam edecek etkinlik kapsamında "Kocan Kadar Konuş", "Ekşi Elmalar", "Bizim İçin Şampiyon", "Annemizin Yarası" ve "Çanakkale Yolun Sonu" filmleri izleyici ile buluşacak.

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Bulgaristan Sofya Türk sinema günleri

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