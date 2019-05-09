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Bulgaristan'da 9 Mayıs kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 21:35 | Son Güncelleme

Bulgaristan'da Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 74. yıl dönümü ve Avrupa Birliği Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı - Cumhurbaşkanı Rumen Radev: - "AB'nin en büyük başarısı Avrupa'da barışın korunmasıdır" - Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Anatoliyi Makarov: - "İkinci Dünya Savaşı zaferi Hitler'in Nazi lanetine son verdi"

SOFYA (AA) - Bulgaristan’da, Avrupa Birliği (AB) Günü ve Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 74. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, AB Günü dolayısıyla başkent Sofya’da Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koymasının ardından yaptığı açıklamada, "AB'nin en büyük başarısı Avrupa'da barışın korunmasıdır." dedi.

AB’nin Avrupa’da 74 yıldır huzur ve barışın güvencesi olduğunu söyleyen Radev, "Avrupa’daki barışın 2. Dünya Savaşı’ndaki Nazi Almanyası'ndaki Nazilere karşı zaferi milyonlarca askerin ölümü pahasına elde edildi. Bulgaristan’ın da bu savaşta verdiği kurbanların sayısı ve mücadeleye katkısı unutulmamalıdır." diye konuştu.

Öte yandan, başkent Sofya’daki "Kurtarıcı Sovyetler Birliği Ordusu Anıtı" önünde düzenlenen başka bir törende de Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 74. yıl dönümü dolayısıyla Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği himayesinde zafer kutlaması yapıldı.

Rusya’nın Sofya Büyükelçisi Anatoliyi Makarov, burada yaptığı konuşmada, "İkinci Dünya Savaşı zaferi Hitler’in Nazi lanetine son verdi." ifadelerini kullandı. Makarov, ailelerin savaşta kaybettikleri yakınlarının üzüntüsü ile birlikte zaferin gururunu da yaşadıklarını belirtti.

Törene Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Bulgaristan Komünist Partisinin (BKP) yanı sıra sol görüşlü ve Rusya yanlısı çok sayıda örgütün temsilcileri katıldı.

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9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri Bulgaristan tören

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