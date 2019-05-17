Bulgaristan'da AP seçimlerine doğru

ŞUMNU (AA) - İHVAN RADOYKOV - Bulgaristan'da 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için geri sayım sürerken, Türk ve Müslüman adaylar ülkede sadece iki siyasi partinin listelerinde yer bulabildi.

Bulgaristan meclisinde muhalefet konumunda olan ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, AP seçimlerine yarışacak isimlerden biri.

Aday listesinin ilk sırasında yer alan Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti olarak hem Bulgaristan'da hem de Avrupa'da ortaya çıkan aşırı milliyetçilik ve ırkçılığa karşı olduklarını söyledi.

Bulgaristan'da sonbaharda yapılacak yerel seçim öncesi AP seçimlerinin partisi için önemine işaret eden Karadayı, "Bu yılki AP seçimleri bizim için çok önemli çünkü Bulgaristan'da olduğu gibi Avrupa'da da ırkçılar, milliyetçiler, nefret siyaseti moda oldu." dedi.

Karadayı, ülkedeki mevcut iktidarın Bulgar milliyetçilerinden oluştuğuna dikkati çekerek, "Bu açıdan Avrupa'da milliyetçiliği, ırkçılığı ve nefret siyasetini durdurmak için Bulgaristan Türkleri olarak katkı vermemiz gerekiyor." diye konuştu.