HABER

Bulgaristan'da başkanlığı Türklerin kazandığı ilçede saldırılar düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'da pazar günü yapılan seçimlerde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'nin Karagözler (Çernooçene) ilçesinde, belediye başkanlığını Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) adayı Aydın Osman'ın kazanmasının ardından ilçede saldırılar düzenlendi.

KIRCAALİ (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN'da pazar günü yapılan seçimlerde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'nin Karagözler (Çernooçene) ilçesinde, belediye başkanlığını Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) adayı Aydın Osman'ın kazanmasının ardından ilçede saldırılar düzenlendi. Belediye binası, belediyeye ait kurumlar, araçlara hasar verilip, kundaklamalar yapıldı.
Bulgaristan'da pazar günü yapılan yerel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu HÖH adayları, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali il merkezi ve 7 ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerini kazandı. Kırcaali'nin Karagözler ilçesinde HÖH adayı Aydın Osman, oyların yüzde 75'ini alarak 6'ncı kez Belediye Başkanlığı'na seçildi. Seçimlerin ardından ilçede bu sabaha karşı belediye binaları, idari binalar, imalathaneler ve otobüslere yönelik kundaklama ve yıkım olayları gerçekleştirildi. Otogarın, belediyenin ve Jitnitsa, Minzuhar ve Dyadovsko köylerinde muhtarlıkların camları kırıldı. Yüzlerce lastik yakılmak üzere meydana atıldı, bazıları ise ateşe verildi.
Güvenlik kameraları kayıtlarına göre kapüşonlu olan 5 kişilik bir grup, 03.00-04.00 saatleri arasında Karagözler meydanı ve belediye binası çevresine 500'e yakın eski araç lastiğini yan yana getirip, yaktılar. Belediyeye ait 5 okul servisi otobüsün lastikleri kesildi. Çevre köylerden ilçeye okula servisle getirilen 150'ye yakın öğrenci otobüsleri gelmediği için bugün okula gidemedi, ilçede ana, ilk ve ortaokullar saldırılar nedeniyle bugün eğitime ara verdi.
Jitnitsa, Minzuhar ve Dyadovsko muhtarlıklarının camları kırılırken, HÖH'ün yerel temsilci ve seçimlerde faal olan parti üyelerinin evlerine hasar verildi. Belediye seçim komisyonunun içinde çalıştığı büro kundaklandı.
Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman, saldırılardan 'karşı taraf' olarak adlandırdığı iktidardaki Başbakan Boyko Borisov'un liderliğini yaptığı GERB partisinin suçladı. Saldırılar nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve polisin sorumluluk üstlenmesini isteyen Aydın Osman, "Belediye binası polis karakoluna 50 metre mesafede olmasına rağmen, belediyenin bekçisi 6, 7 defa polisi aramış ancak ekip gelmemiş. Bu kasıtlı bir göz yumma, İçişleri Bakanlığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kaybeden tarafın GERB'in kendi çocukları bu vahşeti yapan kişiler. Faillerin bir an önce mahkemeye çıkarılmasını ve hukukun işlemesini istiyoruz. Hak yerini bulsun. Halkın takdiri ile oyların yüzde 75'ini alarak 6'ncı dönem belediye başkanı seçildim. Biz halkı temsil ediyoruz. Devlet kurumları işlerini gerektiği gibi yapsın" diye konuştu.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'nın saldırılar ardından soruşturma başlattığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAslı Enver gittiAslı Enver gitti
Taksim Meydanı’nda ’29 Ekim’ coşkusuTaksim Meydanı’nda ’29 Ekim’ coşkusu
Anıtkabir'e ziyaretçi akınıAnıtkabir'e ziyaretçi akını
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Selin Ciğerci'den ilk hamle! Anında değiştirdi

Selin Ciğerci'den ilk hamle! Anında değiştirdi

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı’ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı

Bakanlık açıkladı: Adım adım hayata geçiyor

Tuzla'da yine 'koku' kabusu! AFAD ekipleri bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İBB'nin Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri ile ilgili kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Türkiye'den İngiltere'ye Sancaktape Belediye Başkanı'na saldırı tepkisi

Türkiye'den İngiltere'ye tepki

Türkiye ve Rusya'nın anlaştığı 150 saatlik süre bugün doluyor!

Kritik süre bugün doluyor! Gözler bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.