Bulgaristan'da Başmüftülüğün borçlarının silinmesi

SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Hepimizin ortak bir amacı var. O da Bulgar vatandaşların hepsinin huzurlu olması ve dini ibadetlerini özgürce yapabilmesidir." ifadesini kullandı.

Başbakan Borisov, Bulgar Ortodoks Kilisesi Partiği Neofit ve Bulgaristan Müslümanların Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'yi kabul etti.

Başbakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan Parlamentosu'nda Diyanet Yasası Değişiklikleri ile ilgili alınan kararların görüşüldüğü bildirildi.

Borisov, parlamentoda geçen cuma günü yapılan oylamada Başmüftülüğün devlete olan borçlarının silinmesine yönelik bir irade gösterildiğini anımsatarak, yasadaki değişikliklerin amacının ülkedeki dinlerin gerekli mali desteğinin tamamen Bulgaristan devletine devredilmesi olduğuna işaret etti.

Borisov, "Bulgaristan'daki resmi dinler için masraflarının Bulgar devletince karşılanması çok önemlidir. Yeter ki başka devletler ödeme yapmasın. Bu karar, diğer devletlere karşı bir hakaret teşkil etmez. Ancak, başka istihbarat örgütleri halkımızın bölünmesine yönelik faaliyet gösteremeyecek." ifadelerine yer verdi.