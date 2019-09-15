Bulgaristan'da “Biber Festivali”

KİRKOVO (AA) - Bulgaristan’ın güneydoğusunda, Yunanistan sınırına yakın, Kirkovo kentinde 4. Geleneksel Biber Festivali düzenlendi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kirkovo’da düzenlenen 4. Geleneksel Biber Festivali, Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan’dan gelen konukları buluşturdu.

Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Biberle hazırlanan yemekler hem vatandaşımızın sofrasını zenginleştirir, hem de bütçesine katkı sağlar.” dedi.

Süleyman, uzun zamandır bölgenin ana geçim kaynağı olan tütünün yerini artık biberin almaya başladığını söyleyerek festival vesilesiyle yerel biber üreticilerini firmalarla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Süleyman, “Eskiden bu bölgede sadece tütün üretilirdi. Şimdi biber tütünün yerini almaya başladı. Kirkovo’nun yıllık hasadı 5 bin ton. Festivalimiz sadece Batı Trakya değil, Türkiye’den de ilgi görüyor.” diye konuştu.

Festivale 4 yıldır katıldığını anlatan Ayşe Küçükali, “Biberle yapılmış her türlü yemeği tanıtıyoruz. Kışlık erzağın arasında biber önemli yer alıyor. Tarhanadan acı biberli mezelere, turşulara kadar her şeyi yapıyoruz.” dedi.