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Bulgaristan'da Binlerce Protestocu Hükümeti İstifaya Çağırdı

02.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi Başbakan Boyko Borissov’un istifasını talep etti

Bulgaristan'da Binlerce Protestocu Hükümeti İstifaya Çağırdı

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi Başbakan Boyko Borissov’un istifasını talep etti. Bu ülkede iki aydır süren hükümet karşıtı gösterilerin en büyüğü oldu.

Gösteriler sırasında polis ve göstericiler arasında zaman zaman itiş kakışlar yaşandı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti ve bazı kişileri gözaltına aldı. Göstericilerin de polise yumurta, elma ve çöpler fırlattıkları görüldü.

Göstericiler bazı polis araçlarına da zarar verdi. En geniş katılımlı son gösteri yaz tatili nedeniyle tatilde olan parlamentonun açıldığı ilk günde yapıldı.

Bulgaristan’da halk 3 dönemdir Başbakanlık görevini yürüten 61 yaşındaki Borissov’u ülkedeki yolsuzluklar mücadelede başarısız olmakla suçluyor. Parlamento Başkanı Rumen Radev de ilk oturumda hükümete istifa çağrısı yaptı.

2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan, yolsuzluğun en çok görüldüğü AB ülkesi olarak biliniyor.

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