"Karadeniz'de ortaklarımızla kendi müşterek alanımızda hareket ediyoruz. Rusya da kendi tatbikatlarını yapıyor. Bizim de burada olmamız zaten bekleniyordu. Ruslar elbette ki bizleri görebiliyor. Taraflar, uluslararası sularında ve yasalara uygun hareket ettikleri sürece sıkıntılı bir durum söz konusu olmaz. Rusya'nın çalışmalarını uluslararası yasalar çerçevesinde sürdüreceğini umut ediyoruz."

Rusların Karadeniz'de temsilini gösterirken, NATO'nun da Karadeniz'deki temsilini göstermesinin gayet normal olduğunu ifade eden Kurtz, şöyle konuştu:

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Amiral Kurtz, müttefik ve ortakların güçlerinin, bu tatbikat sayesinde karşılıklı uyumlarını artırdığını söyledi.

Karadeniz sahilindeki Varna Limanı açıklarında süren ve bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Breeze 2019" NATO tatbikatını, Kanadalı "Toronto" fırkateyninden NATO 2. Daimi Deniz Görev Grubu Komutanı (SNMG-2) Amiral Kurtz yönetiyor.

- "Turgutreis fırkateyni, en büyük savaş gemileri arasında"

Kurtz, Türkiye'nin tatbikattaki temsiline değinerek "Türkiye'nin tatbikata katılımı çok etkin." dedi.

Romanya ve Kanada'nın yanı sıra Türkiye'nin de F241 numaralı TCG Turgutreis fırkateyniyle tatbikatta en büyük savaş gemileri grubunda bulunduğunu belirten Kurtz, "Turgutreis uzun zamandır bu gibi tatbikatların içerisinde yer alıyor ve katılımını sürdürecek." ifadesini kullandı.

- Varna açıklarında operasyonlar düzenleniyor

Tatbikata 12 ülkeden 27 savaş gemisi, 5 savaş uçağı ve 5 helikopter katılıyor. Hazırlanan senaryo çerçevesinde 2 bin 250 askeri personelle, Varna açıklarında koalisyon formatında çeşitli operasyonlar düzenleniyor.

Breeze 2019 tatbikatında mayın temizleme, havadan ve sudan saldırılara karşılık verme, gemicilikte güvenlik kontrolü uygulama, sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapma, yasa dışı trafikle mücadele ve ticari gemide yangın söndürme gibi çeşitli unsurlardan oluşan çalışmalar gerçekleşiyor.

Pazar günü sona erecek tatbikata Türkiye'den Deniz Yarbay Burak Akgül'ün komutanlığında F241 numaralı TCG Turgutreis fırkateyni ve Deniz Yüzbaşı Gökhan Bektaş'ın komutanlığındaki M262 numaralı TCG Enes mayın avlama gemisi, 211 askeri personelle iştirak ediyor.

