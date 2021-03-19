Bulgaristan'da casusluk ağı ortaya çıkarıldı

Grup Bulgaristan, AB ve NATO'nun gizli bilgilerini Rusya'ya iletmekle suçlanıyor.Bulgaristan'da aralarında Savunma Bakanlığından üst düzey yetkililerin de bulunduğu altı kişi Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Yetkililer, elde ettikleri gizli bilgileri, casusluk ağının başı olduğu belirtilen bir eski askeri istihbarat görevlisine aktarmakla suçlanıyor. İddianamede söz konusu eski istihbaratçının eşinin Rus ve Bulgar vatandaşlıklarına sahip olduğu ve ele geçirilen bilgileri Rusya Federasyonu Büyükelçiliğine ilettiği belirtiliyor.

Savcılık sözcüsü Siyka Mileva, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, eski istihbarat görevlisinin eşinin Bulgaristan ile AB ve NATO ülkeleriyle ilgili gizli bilgileri bir Rus Büyükelçiliği çalışanına ilettiğini ve karşılığında oluşturulan casusluk ağına dağıtmak üzere para aldığını kaydetti.

"Yakın tarihte bir ilk"

Ülkenin yakın tarihinde ilk kez bu tür bir casusluk ağının ortaya çıkarıldığını belirten Mileva, eski üst düzey askeri istihbarat yetkilisinin Bulgaristan, AB ve NATO ile ilgili gizli ibareli bilgilere erişimi olan kişileri kendi adına çalıştırdığını kaydetti.