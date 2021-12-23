Bulgaristan'da COVID-19 Aşısı Yaptıran Emeklilere Ek Ödeme

Diğer Avrupa ülkelerine göre aşılanma oranının daha düşük olduğu Bulgaristan’da hükümet, aşı yaptıran yaşlılara para ödeme kararı aldı. Yapılan açıklamada, COVID-19 aşısı yaptıran yaşlı kişilerin emekli maaşlarına 6 ay süreyle 75 levalık bir katkı yatırılacak.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, ilk ya da ikinci doz aşısını yaptıran emeklilerin maaşlarına altı ay süreyle 75 Bulgar levası yaklaşık 44 dolarlık bir katkı payı yatırılacağını açıkladı. Uygulamadan iki doz aşısını olup üçüncü dozu yaptıranlar da benzer şekilde faydalanabilecekler.

AB üyesi ülkelerde, COVID-19 salgınına karşı aşılama oranı ortalamasının, yüzde 68 civarında olmasına karşın Bulgaristan’da aşı yaptıranların oranının sadece yüzde 27 olduğu belirtiliyor. Bu sebeple de hükümet aşı yaptırmayı cazip hale getirmeye çalışıyor.

