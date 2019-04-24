Bulgaristan'da dini cemaatlere bütçeden destek sağlanacak

SOFYA (AA) - Bulgaristan hükümeti ilk kez bu yıl aldığı kararla Müslüman ve Ortodoks cemaatlere bütçeden 20 milyon 770 bin leva (yaklaşık 70 milyon lira) kaynak aktaracak.

Bulgaristan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, nüfusu 7 milyonun altında olan ülkedeki yaklaşık 850 bin kişilik Müslüman cemaatinin giderleri için 5 milyon 770 bin leva (19 milyon 233 bin lira) ayrıldı.

Bulgar Ortodoks Kilisesinin ihtiyaçlarını karşılamak için de 15 milyon leva (50 milyon lira) ödenek sağlanacak.

Başbakan Boyko Borisov da yaptığı açıklamada, dini cemaatlere değer verildiğini belirterek, "Sayemizde Paskalya bayramı öncesi papazlarımız maaşlarını alabilecek." dedi.

Parlamento mart ayında Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün eski dönemlerden biriken 8 milyon levalık (yaklaşık 27 milyon lira) borcunu 10 yıl vadeyle ödemesini kararlaştırmıştı.

İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) ile muhalefet konumunda olan ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) ortak girişimiyle onaylanan karar, parlamentoda grubu bulunan milliyetçi partilerin tepkisine yol açmıştı.

GERB milletvekilleri, kararın esas amacının Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne destek sağlayan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının etkisini sınırlandırmak olduğunu öne sürmüştü.

