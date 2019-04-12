Bulgaristan’da etnik gerginlik

SOFYA (AA) – Bulgaristan’ın kuzeyindeki Gabrovo kentinde 3 gün önce başlayan yerel halk ile Roman azınlık arasındaki gerginlik tırmanıyor.

Gabrovo’da geçen hafta başlayan etnik gerginlik dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Krasimir Tzipov, kentte basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yardımcısı Tzipov, Gabrovo'da yaklaşık 100 kişilik jandarma personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tzipov, dün akşam Roman mahallesine girmeye çalışan yaklaşık 800 kişilik grubun polisle çatıştığını, olayda 2 gazeteci ve bir polisin yaralandığını ve 9 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Gabrovo’nun eski belediye başkanlarından Tomislov Donçev de Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) yaptığı açıklamada, "Bir toplumda yasalara saygı olmazsa, o toplum kendi kendini yok edebilir. Hiçbir Bulgaristan vatandaşının yaşam güvenliği tehdit altında kalamaz. Saldırganların kökeni ne olursa olsun, şiddete karşı kesin önlem alıyoruz." dedi.

Halkın isyanının haklı olduğunu ifade eden Donçev, "Sosyal yardım ve devletten bağışlar alarak yaşam sürdüren bazı grupların daha fazla haklara sahip olduklarına dair öz güvenleri tepki uyandırıyor. Polis ve jandarma güçleri, Gabrovo’da düzeni sağlamak üzere gerektiği kadar kalacak." diye konuştu.