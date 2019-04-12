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Bulgaristan’da etnik gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:36 | Son Güncelleme

Gabrovo şehrinde Roman azınlığa karşı protestolar artıyor - Roman mahallesine girmeye çalışan göstericiler polisle çatıştı

SOFYA (AA) – Bulgaristan’ın kuzeyindeki Gabrovo kentinde 3 gün önce başlayan yerel halk ile Roman azınlık arasındaki gerginlik tırmanıyor.

Gabrovo’da geçen hafta başlayan etnik gerginlik dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Krasimir Tzipov, kentte basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yardımcısı Tzipov, Gabrovo'da yaklaşık 100 kişilik jandarma personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tzipov, dün akşam Roman mahallesine girmeye çalışan yaklaşık 800 kişilik grubun polisle çatıştığını, olayda 2 gazeteci ve bir polisin yaralandığını ve 9 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Gabrovo’nun eski belediye başkanlarından Tomislov Donçev de Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) yaptığı açıklamada, "Bir toplumda yasalara saygı olmazsa, o toplum kendi kendini yok edebilir. Hiçbir Bulgaristan vatandaşının yaşam güvenliği tehdit altında kalamaz. Saldırganların kökeni ne olursa olsun, şiddete karşı kesin önlem alıyoruz." dedi.

Halkın isyanının haklı olduğunu ifade eden Donçev, "Sosyal yardım ve devletten bağışlar alarak yaşam sürdüren bazı grupların daha fazla haklara sahip olduklarına dair öz güvenleri tepki uyandırıyor. Polis ve jandarma güçleri, Gabrovo’da düzeni sağlamak üzere gerektiği kadar kalacak." diye konuştu.

Donçev kimsenin etnik kökenini gözetmeden güvenlik önlemlerin alındığını vurguladı.

Bu arada Gabrovo Belediyesi, kentteki Romanların kaçak gecekondularını yıkma çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Tanya Hristova, "Protestoların kaos yaratmasına izin veremeyiz. Ancak halkımızı sağduyulu davranmaya çağırıyoruz. Ekimde yapılacak yerel seçim öncesi siyasi partiler kentteki etnik barış ile oyun oynamasınlar. Ben Gabrovo’ya dışarıdan gelen Romanları barındırmıyorum." diye konuştu.

- "Toplum yararına zorunlu çalıştırma terbiyesi"

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov'un lideri olduğu aşırı milliyetçi İç Makedon Edirne İnkılap Partisi (VMRO) tarafından Gabrovo'daki olayların ardından parlamentoya bir yasa tasarısı sunuldu.

VMRO milletvekillerinden İskren Veselinov, parlamento gündemine getirdiği tasarının bazı grupların entegrasyonu için sert önlemler öngördüğünü belirterek, sadece Roman azınlığı değil, kökeni ne olursa olsun toplumun sırtından geçinen tüm vatandaşların bu yasaya tabi tutulacaklarını kaydetti.

Yasa tasarısına göre, kamu düzenini bozan kişilerin "toplum yararına zorunlu çalıştırma terbiyesi" göreceklerini aktaran Veselinov, kamu düzenini bozanlara mahkeme kararı ile yıllık 40-200 günlük çalışma görevi verilebileceğini anlattı.

Gabrovo’da 7 Nisan'da üç Roman'ın bir bakkal sahibine saldırıda bulunmasının ardından şehir sakinleri gösterilere başlamış ve kentin Roman mahallesinde terkedilmiş bazı gecekonduları kundaklamıştı.

Yetkililer, Gabrovo Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı protesto gösterilerinin barışçıl biçimde yapılması çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan gerginlik Roman

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