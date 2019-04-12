HABER

Bulgaristan'da 'etnik' gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 19:30 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'ın Gabrovo kentinde Bulgarlar ile Romanlar arasında çıkan olaylar nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Sevda DÜKKANCI/SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN'ın Gabrovo kentinde Bulgarlar ile Romanlar arasında çıkan olaylar nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alındı. Fransa'da bulunan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, ziyareti yarıda kesip üllkeye dönme kararı alırken, Başbakan Boyka Borisov'un çağrısı üzerine Gabrovo Emniyet Müdürü istifa etti.
Bulgaristan'ın kuzeyindeki Gabrovo kentinde 3 günden bu yana Bulgarlar ile Romanlar arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Geçen hafta 3 Roman'ın, girdikleri bir marketin Bulgar sahibini döverek hastanelik etmesi üzerine, kentte Romanlar aleyhine protestolara neden oldu. Dün gece ise toplanan kalabalık Romanların yaşadığı mahalleye yürüyüş düzenlerken, önlem alan polis ve jandarma yürüyüşü güçlükle önledi. Öfkeli kalabalık ise güvenlik güçlerine taş ve şişeler atarken, çıkan kargaşa da yaralananlar oldu.
Protestolar nedeniyle şehirde yaşayan Romanlar evlerini terk etti. Roman Amalipe Sivil Toplum Örgütü, protestolar nedeniyle 70 Roman asıllı çocuğun okula gitmediğini, bu çocukların velilerinin ise sosyal iletişim ağları üzerinden tehdit edildiğini duyurdu. Gabrovo sakinleri, şehrin Roman mahallesinden gecekonduların yıkılmasını isterken, Bulgar yetkililer, olayın etnik bir çatışmaya yol açmaması için yoğun çaba harcarken güvenlik güçleri, Gabrovo şehrinde tüm giriş çıkışları kontrol altında tutuyor. Gabrovo'ya jandarma ve güvenlik güçleri takviyesi yapıldı.
Olaylar üzerine kente giden İçişleri Bakan Yardımcısı Krasimir Tzipov, Roman mahallesine girmeye çalışan 800 kişilik grubun polisle çatıştığını belirterek, 9 kişinin gözaltına alındığını ve kente 100 jandarma takviyesi yapıldığını söyledi. Tzipov, kente düzen sağlanana kadar önlemlerin süreceğini bildirdi.
Yerel Bulgar halkının isyanı üzerine Gabrovo Belediyesi, kentteki Romanların kaçak gecekondularını yıkma çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Tanya Hristova, "Protestolarla kaos yaratılmasın. Ekim'de yapılacak yerel seçim öncesi siyasi partiler etnik barışı alet etmesinler. Ben Gabrovo'ya dışarıdan gelen Romanları kabul etmiyorum, barındırmıyorum" diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov'un başkanlığındaki aşırı milliyetçi İç Makedon Edirne İnkılap Partisi (VMRO) Gabrovo'daki olayların ardından bugün parlamentoya bir yasa tasarısı sunuldu. Tasarıda başta Romanlar olmak üzere, bazı grupların cezalandırılması ve toplum yararına zorunlu çalışmakla terbiye edilmesi ön gördüldü.
İÇİŞLERİ BAKANI, FRANSA GEZİSİNİ KESTİ
Bulgaristan Başbakanı Boyko Barisov, Gabrovo'daki protestolarla baş edemediği gerekçesiyle bugün şehrin Emniyet Müdürü'nün istifa etmesini istedi. Fransa'da bulunan ve olaylar nedeniyle gezisini yarıda kesip ülkeye döneceğini söyleyen İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Bulgaristan Ulusal Radyosu'na yaptığı açıklamada, Gabrovo İl Emniyet Müdürü Borislav Bonçev'in istifasını sunduğunu açıkladı.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Ödemiş'te yol için zeyin ağaçlarının köklenmesine tepki (2)Ödemiş'te yol için zeyin ağaçlarının köklenmesine tepki (2)
GÜNCELLEME - Bursa'daki kuyumcu soygunuGÜNCELLEME - Bursa'daki kuyumcu soygunu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de yerel seçimler sonrası flaş İstanbul çıkarması

CHP'de yerel seçimler sonrası flaş İstanbul çıkarması

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.