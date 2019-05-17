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Bulgaristan'da Güneydoğu Avrupa Turizm Bakanları Konseyi toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 20:53 | Son Güncelleme

Güneydoğu Avrupa'da kültür alanında ortak iş birliği fonu kurulacak

SOFYA (AA) - Güneydoğu Avrupa Turizm Bakanları Konseyi, bölgede ortak iş birliği fonu kurma kararı aldı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Hal Kültür Sarayı'nda (NDK) düzenlenen Kültür Bakanları Konseyi toplantısında alınan karara göre, katılımcı ülkelerin ulusal bütçeleri ile oluşturulacak ortak fon, tüm bölge ülkelerin kültür alanındaki otoritesini yükseltecek projeler geliştirecek.

Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, alınan kararın öneminin altını çizdi.

Banov, "Fikir mübadelesi, sanatçılar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, sanat eserlerinin ve etkinliklerin paylaşımı ortak çabalarımızla verimli iş birliğimize ivme verecek." diye konuştu.

Boil Banov, fonun, UNESCO ve Avrupa Konseyinden destek alabileceğini, faaliyete geçmesinin de tüm bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katıldı.

Yavuz, Bulgaristan'daki temaslarını tamamlamadan önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ikametgahında düzenlenen klasik müzik konserini izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Güneydoğu Turizm Bakanları Toplantısı Türkiye

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