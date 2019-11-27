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Bulgaristan'da hastane yangını: 2 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2019 13:35 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da bulunan Pirogov Ulusal Yoğun Tedavi ve Acil Yardım Hastanesi'nde sabaha karşı çıkan yangında 2 kişi öldü.

Bulgaristan, (DHA)- BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da bulunan Pirogov Ulusal Yoğun Tedavi ve Acil Yardım Hastanesi'nde sabaha karşı çıkan yangında 2 kişi öldü.

Bulgaristan'ın en önemli hastanelerinden Sofya Pirogov Ulusal Yoğun Tedavi ve Acil Yardım Hastanesi'nde sabaha karşı saat 03.45 sıralarında yangın çıktı. Yangının, hastanenin ikinci katında ağır hastaların bulunduğu dahiliye bölümünde oksijen sisteminin patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 04.30 sıralarında söndürülürken, 55 ve 68 yaşlarında iki erkek hastanın yangında hayatını kaybettiği açıklandı. Yangın nedeniyle hastanede tedavi görenler başka ünitelere nakledildi.
Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Marinov, hastane yangınında terör ihtimalinin bulunmadığını belirterek, "Pirogov hastanesinde sıkı güvenlik tedbirleri ve polis koruması var. Oksijen tüpü basıncının yükselmesi sonucu patlama ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi.
Hastanenin Müdür Yardımcısı Prof. Nikolay Gabrovski, yangın çıkan bölümde hastaların çoğunun oksijen tüpüne bağlı tedavi gördüğünü belirterek, "Oksijen basıncının yükselmesi ihtimali var. 100 kişinin bulunduğu bu bölümden diğer hastalarımızın hayatını kurtardık, onları başka yerlere taşıdık" dedi.
Yangının oksijen sisteminde basıncın yükseldiği ve patlamaya neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Yangın çıkan hastane ülke çapında acil ve en ağır hastaların tedavi gördüğü ve başvurduğu ana merkez olarak biliniyor.

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