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Bulgaristan’da hükümet karşıtı protesto gösterilerinde tansiyon yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Bulgaristan’da yaklaşık 2 aydır devam eden hükümet karşıtı protesto eylemlerinde polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.Bulgaristan’da 56 gün önce başlayan hükümet karşıtı sokak gösterilerinde bugün başkent Sofya’da protestocular ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.

Bulgaristan’da yaklaşık 2 aydır devam eden hükümet karşıtı protesto eylemlerinde polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.
Bulgaristan’da 56 gün önce başlayan hükümet karşıtı sokak gösterilerinde bugün başkent Sofya’da protestocular ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Polisin meclis binasına yürüyen göstericilerin önüne jandarma minibüslerini park ederek güvenlik kordonu oluşturması üzerine eylemciler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Parlamentonun ilk iş gününde binaya girmek isteyen protestoculara güvenlik güçleri engel oldu. İçişleri Bakanlığı, atılan göz yaşartıcı gazdan ve sert cisimlerden 20’ye yakın polis memurunun yaraladığını açıkladı. Çok sayıda gösterici tutuklanırken, protestocular jandarma minibüslerini devirmeye çalıştı. Parlamento binasında bulunan milletvekilleri, meclisin arka kapısında alınan yoğun güvenlik önlemleri altında binadan uzaklaştırıldı.
Bulgaristan’da 56 gün önce başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülke geneline yayıldı. Protestocular ülkede yolsuzluğun had safhaya ulaştığını ve hükümetin bir "oligark mafya çetesine" dönüştüğünü savunuyor. Ülke genelinde her gün meydanlara toplanan on binlerce kişi, hükümetin ve Başsavcı İvan Geşev’in istifasını istiyor.

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