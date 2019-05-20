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Bulgaristan’da iftar bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 00:31 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Müslümanlar arasında var olan birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek adına Cebel’de organize ettiği iftar yemeğine 700’ü aşkın kişi katıldı.Yoğun ilgi toplayan etkinlik, restorasyonu yine geçen yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Cebel Camii bahçesinde düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Müslümanlar arasında var olan birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek adına Cebel’de organize ettiği iftar yemeğine 700’ü aşkın kişi katıldı.
Yoğun ilgi toplayan etkinlik, restorasyonu yine geçen yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Cebel Camii bahçesinde düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ile Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hüseyin Buran da bu mutlu Ramazan gününde Bulgaristanlı soydaşları yalnız bırakmadı. Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, Kırcaali Müftü Yardımcısı Erhan Recep, çeşitli STK’ların temsilcileri ve davetliler, ezan vaktinin girmesiyle oruçlarını hep birlikte açtı. Yemek duası, Kırcaali Müftü Yardımcısı Erhan Recep tarafından yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, yaptığı konuşmada, Başkan Alinur Aktaş’ın selamlarını Cebelli Müslümanlara iletti. Tutulan oruçların kabul edilmesi dileğinde bulunan Bayhan, “Burada geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanan ve sizlerin hizmetine sunulan caminin bahçesinde bu güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. Allah, bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın. Şimdiden Kadir Gecenizi ve yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.
Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer ise bugünleri görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Daha düne kadar caminin restorasyona muhtaç halde bulunduğunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri neticesinde ibadethane ve çevresinin yeniden düzenlendiğini kaydeden Ömer, “Cebel Camii ve çevresinin restore edilmesi konusunda Büyükşehir’den talebimiz olmuştu. 19 Mayıs 2017’de isteğimizi ilettik. 1 sene sonra, 19 Mayıs 2018’de ise açılışını yaptık. Allah razı olsun kendilerinden. Cebel’e çok yardım ettiler” diye konuştu. Cebel’deki iftar programlarını da yine Bursa Büyükşehir adına organize ettiklerini vurgulayan Ömer, bugüne kadar verilen desteklerin bundan sonra da artarak süreceğine inandıklarını söyledi.

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi

Bulgaristan’da iftar bereketi
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