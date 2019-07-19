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Bulgaristan'da İslam bilimcisi Doç. Dr. İbrahim Yalımov vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 22:00 | Son Güncelleme

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet: - "Bulgaristan Türklerinin bir çınarı daha devrildi"

SOFYA (AA) - Bulgaristan İslam Enstitüsünün eski Rektörü Doç. Dr. İbrahim Yalımov yaşamını yitirdi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet sosyal medya hesabından, eski Bulgaristan İslam Enstitüsü Rektörü Yalımov'un vefat ettiğini duyurdu.

Ahmet, Yalımov'un vefatının Bulgaristan'daki akademik çevreler için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, "Bulgaristan Türklerinin bir çınarı daha devrildi." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın kuzeyindeki Şumnu kentine bağlı Gradişte köyünde dünyaya gelen Yalımov, 1953'te Şumen Türk Lisesi'nden mezun oldu. Sofya Üniversitesinde Felsefe-Tarih Bölümünü bitiren Yalımov, Bulgar Bilimler Akademisinde ve Yüksek İslam Enstitüsünde yaklaşık 22 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Yalımov'un yayımlanan eserleri arasında, "Bulgaristan'da Türk Toplumunun Tarihi", "Kemalizm ve Bulgaristan'daki Yankıları", "İslam ve Demokrasi", "Bulgaristan Türk Toplumunun Etnik, Kültürel ve Dinsel Kimliği", "Bulgaristan'da Azınlık Hak ve Özgürlükleri" isimli kitaplar yer alıyor. Yalımov, 1998-2002 ve 2006-2012 yıllarında iki dönem Yüksek İslam Enstitüsünde rektörlük yapmıştı.

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Bulgaristan Doç. Dr. İbrahim Yalımov vefat

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