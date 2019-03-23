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Bulgaristan’da kabinede istifa

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:30 | Son Güncelleme

Başbakan Boyko Borisov Adalet Bakanı Tzetzka Tzaçeva’nın istifasını kabul etti

SOFYA (AA) – Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Adalet Bakanı Tzetzka Tzaçeva’nın istifa dilekçesini kabul etti.

Başbakanlık Basın Merkezi’nin açıklamasına göre Tzaçeva, sabah Başbakan Boyko Borisov’u ziyaret ederek, istifasını sundu.

Başkent Sofya’da süper lüks bir binada maliyetinden düşük fiyata 198 metrekarelik bir daire aldığı öne sürülen Tzaçeva, basına yaptığı açıklamada karıştığı olay dolayısıyla Avrupa Birliği Parlamento seçimini gölgelemek istemediğini bildirdi.

Tzaçeva, daha önce satın aldığı mülk ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açması ve sonuçları kamuoyuna bildirmesini istemişti.

Bulgaristan’da “2017 Yılın Binası” ödülünü kazanan binada maliyetin altında lüks daire alanların arasında iktidardaki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin önde gelen isimleri yer alıyor.

GERB Başkan Yardımcısı Tzvetan Tzvetanov, yakın dostu olan Spor Bakan Yardımcısı Vanya Koleva ve Parlamento Kültür Komisyonu Başkanı Vejdi Raşidov’un da aynı binada sembolik fiyata lüks mülk sahibi oldukları bildirilmişti.

Başbakan Boyko Borisov, AB Parlamento seçimi arifesinde GERB partisinin itibarına leke süren skandala adları karışanların faaliyetlerinin soruşturulacağını bildirmişti.

Tzaçeva daha önce bir dönem için parlamento başkanlığını yapmış ve son seçimlerde GERB partisi adına Cumhurbaşkanı adayı gösterilmişti.

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Adalet Bakanı Tzetzka Tzaçeva Bulgaristan istifa

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