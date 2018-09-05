Bulgaristan’da komünist liderin büstünün açılışına iptal

ŞUMNU (AA) - Bulgaristan'da 1944-1989 yılları arasında iktidarda kalan Komünist Partisinin (BKP) ülkedeki Türk ve Müslümanlara karşı yürüttüğü asimilasyon kampanyasının ideolojik liderlerinden olan Penço Kubadinski’nin anısına yapılan büstün açılışı için iptal kararı alındı.
Kubadinski'nin doğum yeri olan ülkenin kuzeydoğusunda Şumnu kentine bağlı Loznitza kasabasında 31 Mayıs'ta Belediye Meclisinin kararıyla dikilen büstün 6 Eylül'de yapılacağı açıklanan resmi açılışı iptal edildi.
Şehir merkezindeki bir yeşil alana dikilen 3 metrelik büste bazı kültür çevreleri ve parlamento dışı muhalefet partilerinin tepki göstermesi sonrası Belediye Meclisi büstün açılışını iptal kararı aldı. Loznitza Belediye Meclisi, iptal kararı için 2000 yılında kabul edilen, komünizm dönemindeki iktidarı “suç rejimi” ilan eden yasayı gerekçe gösterdi.
Karar, “Kubadinski’nin bu rejime bağlı bir kişi olmasından ötürü anısına anıt dikilmesi yasalara aykırıdır.” şeklinde açıklandı.
Kubadinski’nin 100. yaş günü dolayısıyla 6 Eylül'de açılması planlanan büstün, iptal kararının ardından ne olacağı belli değil.
Bölgede yaşayan 24 aydının imzaladığı protesto mektubunda komünizm döneminin son diktatörü Todor Jivkov’un memleketi olan Pravetz şehrinde dikilen heykele benzer bir anıtın Loznitza’nın merkezinde dikilmesinin “komünizmin vahşetlerine bir saygı jesti olduğu” ifade edilmişti.
- Penço Kubadinski kimdir?
Loznitza’da 1918'de dünyaya gelen Penço Kubadinski, 1966-1990 döneminde, ülkedeki komünizm rejiminin çöküşüne dek diktatör Todor Jivkov’un sağ kolu olarak Politbüro üyeliğini yaptı.
Kubadinski, Todor Jivkov’un himayesinde 1985 yılında ülkedeki 1,5 milyona yakın Türk ve Müslümana karşı başlatılan asimilasyon kampanyasının ideolojik liderliğini ve koordinasyonunu yapmıştı.
Kubadinski, Jivkov’a yakınlığından dolayı özel bir statüye kavuşmuş ve çok sayıda devlet nişanın layık görülmüştü. Kubadinski’ye Loznitza tarafından 2004 yılında verilen “fahri vatandaşlık” da yine çıkan tepkilerden dolayı iptal edilmişti.
Kubadinski 1995 yılında vefat etmişti.
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