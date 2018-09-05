Bulgaristan’da komünist liderin büstünün açılışına iptal

ŞUMNU (AA) - Bulgaristan'da 1944-1989 yılları arasında iktidarda kalan Komünist Partisinin (BKP) ülkedeki Türk ve Müslümanlara karşı yürüttüğü asimilasyon kampanyasının ideolojik liderlerinden olan Penço Kubadinski’nin anısına yapılan büstün açılışı için iptal kararı alındı.

Kubadinski'nin doğum yeri olan ülkenin kuzeydoğusunda Şumnu kentine bağlı Loznitza kasabasında 31 Mayıs'ta Belediye Meclisinin kararıyla dikilen büstün 6 Eylül'de yapılacağı açıklanan resmi açılışı iptal edildi.

Şehir merkezindeki bir yeşil alana dikilen 3 metrelik büste bazı kültür çevreleri ve parlamento dışı muhalefet partilerinin tepki göstermesi sonrası Belediye Meclisi büstün açılışını iptal kararı aldı. Loznitza Belediye Meclisi, iptal kararı için 2000 yılında kabul edilen, komünizm dönemindeki iktidarı “suç rejimi” ilan eden yasayı gerekçe gösterdi.

Karar, “Kubadinski’nin bu rejime bağlı bir kişi olmasından ötürü anısına anıt dikilmesi yasalara aykırıdır.” şeklinde açıklandı.

Kubadinski’nin 100. yaş günü dolayısıyla 6 Eylül'de açılması planlanan büstün, iptal kararının ardından ne olacağı belli değil.